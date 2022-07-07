Kan donduran cinayet! Annesini boğazını ekmek bıçağı ile keserek öldürdü
İstanbul Fatih’te bir kadın, 81 yaşındaki annesini boğazını ekmek bıçağı ile keserek vahşice öldürdü.
Psikolojik rahatsızlığı olduğu öğrenilen 55 yaşındaki Ü.A.D., 81 yaşındaki annesini boğazını keserek öldürdü.
Komşuları polise haber verdi
Kan donduran cinayet saat 19.00 sıralarında Fatih Şehremini Mahallesi Ahmet Vefik Paşa Caddesindeki bir apartmanın en üst katında yaşandı. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Ü.A.D., henüz bilinmeyen bir nedenle 81 yaşındaki annesi Nurten Üner’i boğazını keserek öldürdü. Evden sesler geldiğini duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelerek eve giren polis ekipleri Nurten Üner’in cansız bedeniyle karşılaştı. Vahşice annesini öldüren Ü.A.D. ise olayın yaşandığı evde yakalanarak gözaltına alındı.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından hayatını kaybeden Nurten Üner’in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Annesini öldüren Ü.A.D. ise polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.