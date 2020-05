Kan bağışı cağrısına bir destek de Başkan Yıldız’dan

Şanlıurfa’daki kan bağışı kampanyasına AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız da destek vererek kan bağışında bulundu.

AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa Sağlık İl Müdürü Doç. Dr. M. Emre Erkuş, Kızılay Şanlıurfa Şube Başkanı Dr. Ahmet İnan’ın çağrısı üzere Kızılay Şubesine giderek kan bağışında bulundu. Başkan Yıldız kan bağışı sonrası yaptığı açıklamada, ”Bugün kan bağışında bulunmak üzere Kızılay şubemize geldik. Bilindiği üzere korona virüsü ile mücadelede süreçte yaşanan kan stokunun azalması nedeniyle valimizin, Sağlık İl Müdürümüzün ve Kızılay Şube Başkanımızın çağrısı üzerine bizler de birer kan bağışçısı olarak burada kan bağışında bulunduk.

Tüm Şanlıurfalı hemşehrilerime de buradan seslenmek istiyorum, lütfen Kızılımıza gelip kan bağışında bulunsunlar. Bizler şu anda Şanlıurfa Büyükşehir Belediyemizin altında bulunan sergi salonundayız. İftardan sonra üç farklı noktada hemşehrilerimiz kan bağışında bulunabilirler. Kan bağışı sevap işidir, yardımlaşma işidir. Zorda olan vatandaşlarımıza bir nebze de olsa katkıda bulabilmek adına tüm hemşehrilerimi kan bağışı kapmayasına destekte bulunmaya davet ediyorum. Ramazan Ayının maneviyatına uygun bir şekilde vatandaşlarımızdan kan bağışında bulunmalarını, Kızılayımızda bulunan kan stoklarımızın tekrar artışa geçmesini temenni ediyorum. Bu vesileyle de tüm hemşerilerimin mübarek Ramazan Ayını tebrik ediyorum” dedi. Cümlelerine yer verdi.

Kızılay Şanlıurfa Şube Başkanı Dr. Ahmet İnan ise yaptığı konuşmada, “Hepimizin bildiği gibi korona virüsü nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması olduğundan kan bağış sayısında azalma oldu ve genel stoklarımızda da yüzde 30’a kadar bir düşme oldu. Haliyle kan bağışı herhangi bir felaket zamanı değil normal şartlarda da hastalarımızın ihtiyacı olduğu bir durumdur. Lösemili, doğum yapan hastalar, kronik böbrek yetmezliği olan hastalarımız için kan her zaman gerekli olan bir hayati ihtiyaçtır. Bir ünite kan emin olun en az iki cana hayat vermektedir. Dolayısıyla ben bu kan bağışını çok anlamlı buluyorum. Özellikle son zamanlarda valimizin başlattığı bu kampanyayla AK Parti Şanlıurfa İl Başkanımız Bahattin Yıldız’ın da iştirakiyle kendilerinden de kan alarak bir örnek kampanya olmuştur. Halkımızı bu noktada duyarlılığa çağırıyorum. Gerçekten her türlü hijyenik koşullarla hastalarımızdan 12 ile 15 dakika içerisinde kanı alıyoruz. Hem kendi kan tahlillerini yapılmış oluyor hem de bir can kurtarılmış oluyor. Ben vatandaşlarımızın kan bağışında göstermiş oldukları duyarlılıktan dolayı kendilerine teşekkür ediyorum ve inşallah kan bağışı kampanyamızın artarak devam edeceğine inanıyorum. Herkese sonsuz teşekkürlerimizi arz ediyorum” diye konuştu.