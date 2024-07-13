  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Göz açtırılmayacak! Maliye Bakanlığı vergi kaçakçılarının peşine düştü

Türkiye'nin gündeminde olan Eurofighter Typhoon'u değerlendirmeyi reddettiler! İmkansız çok pahalı

Bankamatik yeğen Rojda Gaziosmanpaşa Belediyesi’nde ortaya çıktı!

Vay be.. 4 uçakla gitmiş he?! Korumalarını da götürmüş öyle mi?!

Ekrem’den öğrenciye ayrımcılık

Kabus gibi senaryo! ABD'ye nükleer füze atılsa ne olur? İşte dakika dakika kıyamet sahnesi

Milli müfredata CHP düşmanlığı

Canlı yayında ses getirecek kulis! AK Parti’ye geçme kararı verdiler

El Ghazi, Mainz 05'e açtığı davayı kazandı! Almanlara bir tokat daha! Senin Allahına kurban be kardeşim…

Laikçi yobazların soybağını parçalama girişimleri suya düştü! Aileye düşmanlık Meclis'ten döndü
Yerel Kamyonun çarptığı minibüsteki 5 kişi yaralandı
Yerel

Kamyonun çarptığı minibüsteki 5 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2024-07-13 15:45:00 -
Kamyonun çarptığı minibüsteki 5 kişi yaralandı

Malatya'nın Darende ilçesinde kamyonun minibüse çarpması sonucu yaralanan 5 kişi tedavi altına alındı.

Malatya'nın Darende ilçesinde kamyonun minibüse çarpması sonucu yaralanan 5 kişi tedavi altına alındı.

B.K'nin (42) kullandığı 44 BA 560 plakalı kamyon, Malatya-Kayseri kara yolunun Aşağıulupınar Mahallesi'nde, trafik ışıklarında bekleyen N.A. (44) yönetimindeki 06 AY 1197 plakalı minibüse arkadan çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Kazada yaralanan minibüs sürücüsü ve bu araçtaki H.A. (69), S.A. (36), B.A. (27) ve Ö.S.A. (12), sağlık ekiplerince Darende ve Malatya'daki hastanelere kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, kamyon sürücüsü B.K'yi gözaltına aldı. AA
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23