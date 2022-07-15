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Yerel Kamyonla feci şekilde çarpışan motosikletteki karı kocadan...
Yerel

Kamyonla feci şekilde çarpışan motosikletteki karı kocadan...

Niğde'nin Bor ilçesinde kamyon ile çarpışan motosikletteki karı koca hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-07-15 17:05:00 -
Kamyonla feci şekilde çarpışan motosikletteki karı kocadan...

M.A. idaresindeki 51 BL 558 plakalı kamyon, Altunhisar Kavşağı'nda, Hikmet Türk'ün (48) kullandığı 51 KV 519 plakalı motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü ve yanındaki eşi Özlem Türk'ün (44) yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cenazeler, Bor Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kamyon sürücüsü M.A. gözaltına alındı.

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