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Yerel Kamyonla çarpışan otomobil takla attı
Yerel

Kamyonla çarpışan otomobil takla attı

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Kamyonla çarpışan otomobil takla attı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde kamyonla çarpışan otomobil takla atarken, kazada yaralanan olmadı.

Kaza, Kocasinan ilçesine bağlı Yeşil Mahalle Erkiet Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, F.K. yönetimindeki 68 ED 016 plakalı otomobil ile H.S. idaresindeki 38 APR 399 plakalı kamyon henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan otomobil savrularak takla attı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araç takla attı, kimsenin burnu bile kanamadı

Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alarak trafik akışını kontrol altına aldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde ise kazada yaralanan olmadığı belirlendi.

 

Takla atan otomobilde maddi hasar meydana gelirken, kazanın yaralanma ya da can kaybı yaşanmadan atlatılması teselli oldu.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

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