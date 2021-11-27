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Aktüel Kamyonette sıkışan sürücü kurtarıldı
Aktüel

Kamyonette sıkışan sürücü kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen kazada, kamyonette sıkışan sürücü itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerince kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-27 23:05:00 -
Kamyonette sıkışan sürücü kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen kazada, kamyonette sıkışan sürücü itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ölüdeniz Caddesi Oluklu mevkisinde Ali Gürhan yönetimindeki 48 PA 099 plakalı kamyonet yağmur sonrası kaygan zemin nedeniyle yoldan çıkarak devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan titiz çalışma sonucu sürücü Gürhan, kısa sürede kurtarıldı.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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