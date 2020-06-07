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Aktüel

Kamyonetle motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Van’ın Edremit ilçesinde kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-07 12:45:41 -
Kamyonetle motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Van’ın Edremit ilçesinde kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.


Alınan bilgilere göre kaza, Van-Tatvan kara yolu üzerindeki Maliye Kampı yakınlarında meydana geldi. Bilinmeyen bir sebepten dolayı 33 AER 193 plakalı motosiklet ile 47 AJ 781 plakalı kamyonet çarpıştı. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit Grup Amirliği ekiplerinin müdahale ettiği kazada yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

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