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Aktüel

Kamyonet karşı yola geçerek devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Caferli köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet yol karşı yönüne geçerek devrildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 12:18:13 -
Kamyonet karşı yola geçerek devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Caferli köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet yol karşı yönüne geçerek devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.


Kaza bugün saat 04.30 sıralarında Sorgun’a bağlı Caferli köyü yakınlarında meydana geldi. Sorgun istikametinden Sivas yönüne giden Sercan Ateş idaresindeki 38 ACD 343 plakalı kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun karşı yönüne geçerek devrildi. Kazada sürücü Sercan Ateş ve aynı kamyonet içerisinde bulunan Naim Aydın (39), Sadullah Gürdemir (31) yaralanırken, 53 yaşındaki Mehmet Coşkun olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil ambulansı tarafından Sorgun Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, Mehmet Coşkun ise hastane morguna kaldırıldı. Kazaya karışan şahısların Yüksek Hızlı Tren Hattı şantiyesindeki çalıştıkları öğrenildi.

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