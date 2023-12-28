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Yerel Kamyonet ağaca çarptı, sürücü hayatını kaybetti
Yerel

Kamyonet ağaca çarptı, sürücü hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2023-12-28 13:03:00 -
Kamyonet ağaca çarptı, sürücü hayatını kaybetti

Sivas’ın Gemerek ilçesinde meydana gelen kazada, kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre kaza ilçeye bağlı Akçaşar köyü yakınlarında meydana geldi. Muhammet Erdoğan idaresindeki 06 KLK 32 plakalı kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan ağaca çarptı. Ağaca çarpman kamyonet kullanılamaz hale geldi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, sürücünün cansız bedeni Gemerek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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