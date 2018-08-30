Kamyon, park halindeki TIR'a çarptı: 2 kişi öldü
Konya'nın Doğanhisar ilçesinde kamyonun park halindeki TIR'a çarptığı kazada, 2 kişi hayatını kaybetti.30 Ağustos 2018 Perşembe 15:29
Kaza, saat 08.00 sıralarında ilçeye bağlı Yenidoğanhisar Caddesi Yenice Kavşağı'nda meydana geldi. Hüyük yönünden Argıthanı yönüne giden Ahmet Demir (32) yönetimindeki kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkıp karşı şeride geçerek park halindeki TIR'a çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Demir ile yanındaki Erhan Gözel'in (33) yaşamını yitirdiği belirlendi.
Araçta sıkışan cenazeler, itfaiyenin çalışması sonucu çıkarılarak otopsi işlemleri için Doğanhisar Devlet Hastanesi'ne gönderildi.
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