0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Kamyon ile otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir-Aydın Otoyolunda çarpışan kamyon ile otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

23 Nisan 2019 Salı 07:08
Kamyon ile otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, Aydın'dan İzmir istikametine giden Fatih Atıcı'nın (30) kullandığı otomobil, Torbalı ilçesi Yeniköy mevkisinde, aynı yönde seyreden Adem İzmirli (55) yönetimindeki kamyon ile çarpıştı.

Kamyon ile otomobil, çarpışmanın etkisiyle bariyerleri aşıp şarampole devrildi. AA'nın haberine göre; vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine polis, jandarma, sağlık ve AKS 110 ekibi sevk edildi. 

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kamyon sürücüsü İzmirli'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobilden kendi imkanıyla çıkan Atıcı ise 112 Acil Servis ekiplerince, Torbalı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Atıcı'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. 

İzmirli'nin cesedi ise otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar, polis ve jandarma ekiplerince yapılan incelemenin ardından vinç yardımıyla çıkarıldı. 

Adem İzmirli'nin arkadaşı İsmail Uygun, nakliyecilik yapan İzmirli'nin, Datça'dan yüklediği patatesi İzmir Hali'ne götürdüğünü söyledi. Kaza nedeniyle trafik akışı bir süre tek şeritten verildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Nisan 2019 Salı 07:27
  1. Aydın
  2. İzmir
  3. Torbalı
  4. otomobil
  5. kamyon
  6. İZMİR-AYDIN OTOYOLU
  7. 1 ölü 1 yaralı
  8. şarampole uçtu
  9. son dakika
  10. son dakika Gündem Haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Darbe girişiminin ilk saatlerindeki kayıtlar ortaya çıktı
    1. Darbe girişiminin ilk saatlerindeki..
    2. 23.04.2019 Günün âyet ve hadisi
    3. BAE ajanlarının kirli bağlantıları..
    4. Geçim derdine düşen Romanlar:..
    5. Erzincan’da gençlerden köy okuluna..
    6. Okul koridorundan floor curling..
    7. Çorum’da iki tır çarpıştı: 1 ölü
    8. Kapadokya’da balonlar 23 Nisan için..
    9. Erdoğan'ın İBB talimatı ortaya çıktı
    10. Meksika'da 5,4 büyüklüğünde deprem
    11. Nijerya'da kızamık salgını! 17 çocuk..
    12. Kağıthane'de 5 katlı binanın yıkım..
    13. Düzce'de şüpheli ölüm
    14. Kamyon ile otomobil şarampole uçtu: 1..
    15. Belediye Başkanı Bekir Aksun’dan 23..
    16. Tarihi operasyonda 10 kişi tutuklandı
    17. Kağıthane’deki enkaz gün ağarınca..
    18. Sri Lanka’daki terör saldırılarında..
    19. Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıya..
    20. Bakan Kurum'dan çağrı: Kriz masasına..
    21. Vahim tablo açıklandı: Her on çocuktan..
    22. Rus yetkili duyurdu! İlk S-400..
    23. Böyle geldi dehşet saçtı... O anlar..
    24. Yok artık! Amaçlarını duyunca çok..
    25. Katliam gibi yangın! Cansız..
    26. Gözler YSK'da... AK Parti temsilcisi:..
    27. Muğla'da korkutan deprem
    28. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    29. Kağıthane’de yıkım çalışmaları..
    30. Kağıthane'de çöken bina
    Gündemi sarsacak açıklama! İşte yeni partinin arkasındaki ülkeler
    Gündemi sarsacak açıklama! İşte yeni partinin arkasındaki ülkeler
    Kaos tetikçisi TKP Kılıçdaroğlu'na saldırıyı ganimet bildi
    Kaos tetikçisi TKP Kılıçdaroğlu'na saldırıyı ganimet bildi
    Fehmi Koru bunu dedi: Tuzak var
    Fehmi Koru bunu dedi: Tuzak var
    ABD ile yeni kriz kapıda! Türkiye dahil 8 ülke...
    ABD ile yeni kriz kapıda! Türkiye dahil 8 ülke...
    MHP'den Payzın, Zeyrek ve Şener'e sert tepki: Maruf müptezel...
    MHP'den Payzın, Zeyrek ve Şener'e sert tepki: Maruf müptezel...

    Günün Karikatürü

    23 Nisan 2019
    Şehidin ailesi konuştu: Kılıçdaroğlu'nun gelmesini istemedik
    Şehidin ailesi konuştu: Kılıçdaroğlu'nun gelmesini istemedik
    Organize değil halk! Yumruk atan şahıs şehidin köylüsü çıktı
    Organize değil halk! Yumruk atan şahıs şehidin köylüsü çıktı