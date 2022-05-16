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Kamyon faresi enselendi

Düzce'de park halindeki kamyonların depolarındaki mazotları tahliye pompası ile boşaltan şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-05-16 19:30:00 -
Kamyon faresi enselendi

Düzce'de D-655 Karayolu üzerinde park halindeki kamyonların depolarında bulunan 11 bin TL'lik 500 litre mazotun çeşitli zamanlarda çalındığına dair ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri detaylı çalışma başlattı. Ekipler, teknik ve fizik takibin ardından hırsızlık olaylarını S.Ç. isimli şahsın yaptığını belirledi.

Yapılan çalışma neticesinde S.Ç isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Ekipler şahsın otomobilinde yaptıkları aramada ise 6 adet 25 litrelik mazot bidonu, 1 tanesi aküden elektrikle çalışan 2 adet mazot tahliye pompası ve eldiven ele geçirdi.

Şahsın jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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