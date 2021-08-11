Kamuoyunda infiale sebep oldu! 'Bulut Duman tutuklansın' çağrısı!

31 yaşındaki şarkıcı Bulut Duman hakkında, 'Çocuğun cinsel istismarına azmettirme' suçundan 27 yıldan az olmamak şartı ile hapis istemi ile dava açılmıştı. Hakkında mide bulandıran iddiaların ortaya çıktığı Duman hala tutuklanmadı. Bulut Duman'ın işlediği iddia edilen pedofili suçu, sosyal medyada infiale sebep oldu.

Twitterda binlerce kişi tarafından Bulut Duman'ın tutuklanması çağrısı yapıldı

Hakkındaki o iğrenç iddia!

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Bulut Duman hakkında hazırladığı iddianameye göre; Duman 7 Kasım 2020 tarihinde Kadıköy'deki ikamet adresinde A.Ü ismindeki bir erkekle cinsel ilişki yaşadı. Duman ile ilişki yaşayan A.Ü ifadesinde, Bulut Duman'ın kendisini, 2 yaşındaki çocukla cinsel istismarda bulunmaya azmettirdiğini iddia etti. İddianamede cinsel istismara uğradığı belirtilen 2 yaşındaki çocuğun Bulut Duman tarafından evlatlık olarak alındığı ifade edildi.

'Yeterli şüphe bulunduğu' ifade edildi

A.Ü ifadesinde, çocuğa cinsel istirmarda bulunmayı kabul etmediğini, bunun üzerine Bulut Duman'ın, kendisine, "Ben zaten çocuk gelişimciyim. Bebekler 15 aylıkken böyle bir durumu anlamazlar." cevabını verdiğini söyledi. Bulut Duman'ın, hakkındaki suçlamayı kabul etmediği öğrenilirken, savcılık iddianamesinde şu ifade yer aldı: "Dosya içerisinde yer alan ifadeler ve sair tutanaklar birlikte değerlendirildiğinde şüphelinin üzerine atılı suçu işlediğine dair yeterli şüphe oluştuğu."