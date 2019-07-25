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Kamuda zam pazarlığı 1 Ağustos’ta başlayacak

3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirleyecek olan toplu sözleşme süreci 1 Ağustos’ta başlayacak.

25 Temmuz 2019 Perşembe 10:33
Kamuda zam pazarlığı 1 Ağustos’ta başlayacak

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 5’inci Dönem Toplu Sözleşmesine ilişkin taleplerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’a sundu. Bakan Selçuk, kabulde yaptığı konuşmada, “Bu süreci, uzlaşı ve ortak anlayışla tamamlayacağımıza inanıyoruz. Vermiş olduğunuz teklifi biz de kamu heyeti olarak değerlendireceğiz. 1 Ağustos’ta sizinle tekrar bir araya geleceğiz. Varacağımız noktanın herkes için makul bir sonuç olacağını umuyorum” dedi.

5. Dönem Toplu Sözleşmesi, 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirleyecek olması bakımından önem taşıyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde 1 Ağustos’ta başlayacak toplu sözleşme sürecinde, kamu görevlileri adına masada Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen, KESK ve hizmet kollarında yetkili sendikaların temsilcileri yer alacak. Memur-Sen, taban aylığa seyyanen 200 lira, ilk yıl yüzde 8+7, ikinci yıl yüzde 6+6 zam ve birinci yıl yüzde 3, ikinci yıl yüzde 2 refah payı talebinde bulunmuştu. Türkiye Kamu-Sen de taban aylığa seyyanen 600 lira, ilk yıl yüzde 10+10, ikinci yıl yüzde 8+8 zam ve her iki yıl için yüzde 3 refah payı talep etmişti. KESK ise 2020 için toplam yüzde 38 artış, 2021 yılı için de 2020 enflasyonu artı 3 puan refah payı istemişti.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 10:33
  1. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın
  2. 5’inci Dönem Toplu Sözleşmesi
  3. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
  4. memur emeklisi
  5. memur emeklileri
  6. Memur-Sen
  7. Türkiye Kamu-Sen
  8. KESK

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