Kamu-Sen'in zam talebi belli oldu
Türkiye Kamu-Sen, 2020-2021 Toplu Sözleşmesinde taban aylığa seyyanen 600 lira zam, ilk yıl yüzde 10+10, ikinci yıl yüzde 8+8 zam ve her iki yıl için yüzde 3 refah payı talep etti.23 Temmuz 2019 Salı 11:21
Türkiye Kamu-Sen, 2020-2021 Toplu Sözleşmesinde taban aylığa seyyanen 600 lira zam, ilk yıl yüzde 10+10, ikinci yıl yüzde 8+8 zam ve her iki yıl için yüzde 3 refah payı talep etti.
Türkiye Kamu-Sen, görüşmelerde imza yetkisi olmasa da 4688 sayılı kanun aracılığıyla sürece dahil olabiliyor. Memurlar için imza yetkisi Memur-Sen inisiyatifinde bulunuyor.
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