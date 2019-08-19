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Kamu-Sen taleplerini yineledi

Türkiye Kamu-Sen Manisa İl Temsilciliği, toplu sözleşme görüşmelerindeki hükümetin zam teklifine tepki göstererek, taleplerini yineledi.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 14:34
Kamu-Sen taleplerini yineledi

Türkiye Kamu-Sen Manisa İl Temsilciliği, toplu sözleşme görüşmelerindeki hükümetin zam teklifine tepki göstererek, taleplerini yineledi.


Türkiye Kamu-Sen Manisa İl Temsilciliği, hükümetin zam teklifine düzenlediği basın açıklaması ile tepki gösterdi. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen basın açıklamasını Türkiye Kamu-Sen Manisa İl Temsilcisi Mustafa Atalay yaptı. Atalay, kamu işvereni tarafından mali ve diğer taleplerini içeren yeni bir teklif paketi sunulmasını beklediklerini belirterek, “Toplu sözleşme görüşmeleri büyük bir hayal kırıklığına doğru gitmektedir. Geçtiğimiz yıl gerçekleşen resmi enflasyon yüzde 20,3 oldu. 4 kişilik ailenin vazgeçemeyeceği, zorunlu harcama tutarı 1.032 lira artarken memur maaşlarına koca bir yıl için toplam 441 lira zam yapıldı. TÜİK’in açıklamasına göre yalnızca kiraya son bir yıl içinde gelen zam 100 lira. 4 kişilik bir ailenin aylık gıda harcamasına gelen zam ortalama 197 lira. Doğalgaza bir yıl içinde gelen zam yüzde 18,6. Elektriğe yüzde 34,8 zam yapılmış. Mutfak yangın yerine dönmüş, memurun, emeklinin bütçesi yerle bir olmuş. Hem resmi rakamlar hem de yaptığımız hesaplar, memur ve emeklinin alım gücünün düştüğünü gösteriyor. Sadece kira ve gıda son bir yılda 297 lira zamlanmışken, bize teklif edilen yüzde 4’lük zam; önümüzdeki yılın ilk 6 ayında ortalama maaşa 160, en düşük maaşa 120 lira artış demek. Gelin bir memur paketi hazırlayalım ve bu sayılan konuları 1 Ekim’de TBMM gündemine getirerek memurların yaralarını saralım. Bizim üretimden gelen gücümüz var. Bizim birlikteliğimizden gelen gücümüz var. Kamu görevlileri ve emeklilerle adeta alay edenlere verilecek güçlü bir cevabımız elbette vardır. Milyonlarca dar ve sabit gelirliyi enflasyona ezdirecek bu yaklaşımı kabul etmiyor, bu teklifi yok sayıyoruz” diye konuştu.


Atılan sloganların ardından grup dağıldı.

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 14:34
  1. doğa

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