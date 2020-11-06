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Ekonomi Kamu personel alım ilanları! Sağlık personeli hemşire alımları
Ekonomi

Kamu personel alım ilanları! Sağlık personeli hemşire alımları

Kamu personel alım ilanları. Hemşire alımları korona virüs salgını sürecinde bir hayli merak ediliyor. Üniversitelerin hemşire bölümlerinden mezun olanlar kamu hastaneleri, Şehir Hastaneleri başta olmak üzere üniversite hastanelerinde ve özel hastanelerde çalışmakta. Sağlık Bakanlığı korona sürecinde çok sayıda sağlık perseneli alımı yaptı. Üniversite hastaneleri sağlık personeli almaya devam ediyor. Peki hemşire alımları var mı? Hangi hastane hemşire alımı yapıyor? İşte sağlık personeli alım ilanları.

Yeniakit Publisher
2020-11-06 12:20:00 -
Kamu personel alım ilanları! Sağlık personeli hemşire alımları

Sağlık personeli alım ilanları. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesine istihdam edilmek üzere, eczacı, hemşire,  biyolog, fizyoterapist, sağlık teknikeri başta olmak üzere sağlık personeli alımı yapılmakta.

Sağlık personel alımları ne zaman?

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesinde görevlendirilmek üzere 33 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi sağlık personel alımları 6-20 Kasım tarihleri arasında yapılacak.

Hemşire alımı şartları - Sağlık personel alım başvuru şartları neler?

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi bünyesinde alımı yapılacak olan sağlık personeli için  KPSS sınavına girmiş olmak, Lisans mezunları için 2020 yılı KPSS P3, Önlisans mezunları için 2018 yılı KPSS P93, Ortaöğretim mezunları 2018 yılı KPSS P94 puanı esas alınacaktır. Adayların KPSS puanının, başvurduğu ilan kodunda aranan öğrenim şartına uygun olması gerekmektedir).

Sağlık personeli alım ilan detayları için tıklayın

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