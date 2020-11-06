Kamu personel alım ilanları! Sağlık personeli hemşire alımları

Kamu personel alım ilanları. Hemşire alımları korona virüs salgını sürecinde bir hayli merak ediliyor. Üniversitelerin hemşire bölümlerinden mezun olanlar kamu hastaneleri, Şehir Hastaneleri başta olmak üzere üniversite hastanelerinde ve özel hastanelerde çalışmakta. Sağlık Bakanlığı korona sürecinde çok sayıda sağlık perseneli alımı yaptı. Üniversite hastaneleri sağlık personeli almaya devam ediyor. Peki hemşire alımları var mı? Hangi hastane hemşire alımı yapıyor? İşte sağlık personeli alım ilanları.