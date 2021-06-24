Kamuda esnek çalışma bitti mi, idari izinler kalktı mı? sorusu merak ediliyor. Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kamuda mesai saatlerinin normale döneceğini duyurmuştu. Peki, Kamu kurumları mesai saatleri değişti mi? Esnek çalışma bitti mi?

Kamu kurumları mesai saatleri değişti mi?

Kamuda uygulanan esnek çalışma düzeni 1 Temmuz itibariyle sona erecek. Kamuda esnek çalışma sistemi devam ediyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatleri 10.00-16.00 olarak geçiyor.

Kamuda esnek çalışmanın biteceği tarih ile ilgili Cumhurbaşkanından açıklama geldi. '' 1 Temmuz'da başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz. Müzikle ilgili sınırlamayı da 24.00'e çekiyoruz. Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesaiye geçiliyor. Şehirlerarası seyahat kısıtlamalarıyla şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona eriyor.'