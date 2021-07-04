Kamu işçi maaşları ne kadar? Kamu işçi zammı 2021? Kamu işçisinin en düşük brüt ücreti ne kadar?

Kamu işçisine ne kadar zam yapılacak? 2021 kamu işçisi ne kadar zam alacak? Kamu işçileri için zam görüşmeleri başladı. Kamuda çalışan 700 bin işçi toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden çıkacak zam kararını beklerken, ‘Kamu işçileri ne kadar zam alacak 2021? Kamu işçisi zam oranı 2021 nedir? soruları da bir hayli merak ediliyor. Kamudaki 700 binden fazla işçinin ücret zammının belirleneceği görüşmelerde işvereni temsil eden Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS), işçi kesiminin taleplerini bu yılın ilk 6 aylık enflasyon rakamını dikkate alarak değerlendirecek.

Bakanlıklar, üniversiteler, hastaneler, karayolları, demiryolları, şeker fabrikaları ve elektrik üretim santrallerinin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor.

Kamu işçisinin en düşük brüt ücreti ne kadar?

Önce yıllardan farklı olarak bu dönem birlikte hareket eden ve ortak talepler belirleyen Türk-İş ve Hak-İş, kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin öncelikle 4 bin 800 liraya yükseltilmesini, 2021-2022 döneminde ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 aylar için enflasyon artı yüzde 3 refah payı talep etmişti. İşçi tarafını taleplerinin ekonomik boyutunu yaklaşık bir aydır değerlendiren TÜHİS, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) yarın açıklayacağı haziran ayı enflasyon oranını beklemeye başladı. Değerlendirmesinde, 2021'in ilk 6 aylık enflasyon oranını da dikkate almak isteyen işveren kesimi, bu doğrultuda hazırlayacağı zam teklifini işçi tarafına sunacak. TÜHİS'in teklifini sunmasının ardından hareketlenecek zam pazarlığının temmuz ayının ortasında sonuçlanması bekleniyor.

Önceki seneler yaklaşık 200 bin kişiyi ilgilendiren görüşmeler, taşeron sisteminden kamuda kadroya geçen işçilerin de kapsama dahil olmasıyla bu yıl 700 binden fazla işçinin mali ve sosyal haklarını doğrudan etkilemesi bakımdan önem taşıyor. Bir önceki toplu sözleşmede, kamu işçilerine 2019'un ilk 6 ayı için yüzde 8, ikinci 6 ayı için yüzde 4, 2020'nin ilk ve ikinci 6 ayı için ise yüzde 3'er ve enflasyon farkı oranında zam yapılması kararlaştırılmıştı.