  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Kamu işçi alımları
Ekonomi

Kamu işçi alımları

Kamu personel alımı var mı? | Meslek hayatlarını kamu kurum ve kuruluşlarında sürdürmek isteyenler güncel iş ilanlarını araştırıyor. Peki, kamu işçi alımı var mı? | Kamu personel alımı ilanları güncel | Kamu işçi ilanları başvuru ekranı

Yeniakit Publisher
2020-11-26 16:48:00 -
Kamu işçi alımları

İş başvurusu yap | Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak isteyenler alım olup olmadığını, güncel ilanları araştırıyor. Peki, kamu personel alımı var mı? | Kamu işçi alımı başvuru şartları

Kamu işçi alımları

Kamu iş ilanlarına Resmi Gazete, İŞKUR ve Devlet Personel Başkanlığı internet sitelerinden ulaşabilirsiniz. Kamu iş başvurusu ekranı | Tarım ve Orman Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı gibi pek çok kamu kurum ve kuruluşu personel ilanı yayınladı.

Kamu işçi alımı başvuru şartları

Kamu personel ilanı başvuru şartları ilandan ilana değişiyor. Başvuru şartlarını ilan detaylarından kolaylıkla öğrenebilir, belirtilen tarihlen arasında başvuru işleminizi yapabilirsiniz.

Cerrahpaşa personel alımı

Resmi Gazete'de yayınlanan ilanda Cerrahpaşa Hastanesi'ne 163 personel alınacağı belirtildi. İlanda, "Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezlerinden Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde giderleri Özel Bütçe gelirinden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2 inci maddenin (B) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü personel ilanı

Vakıflar Genel Müdürlüğü personel alımı gerçekleştirecek. Yayınlanan ilanda, beş müfettiş yardımcısı alınacağı belirtildi. Personel alımı yapılacak sınavla belirlenecek.

RESMİ GAZETE GÜNCEL İLANLAR ÇİNİ TIKLAYINIZ

KAMU PERSONEL ALIMI GÜNCEL İLANLAR İÇİN TIKLAYINIZ

İŞKUR kamu personel alımı

İŞKUR üzerinden de vatandaşlar kamu personel alımı başvurusu yapabiliyor. En güncel kamu ilanlarına e-şube’den ulaşıp başvuru yapabilirsiniz.

İŞKUR KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Cerrahpaşa personel alımı | Cerrahpaşa Hastanesi iş başvurusu
Cerrahpaşa personel alımı | Cerrahpaşa Hastanesi iş başvurusu

Ekonomi

Cerrahpaşa personel alımı | Cerrahpaşa Hastanesi iş başvurusu

Asgari ücret toplantısı ne zaman? | Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?
Asgari ücret toplantısı ne zaman? | Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?

Ekonomi

Asgari ücret toplantısı ne zaman? | Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bulgaristan'dan Türkiye'ye flaş teklif!
Dünya

Bulgaristan'dan Türkiye'ye flaş teklif!

Bulgaristan Ekonomi Bakan Yardımcısı Yana Topalov, Sofya ve Ankara'nın ortak işetmeler kurarak üçüncü ülke piyasalarında işbirliği yapabilec..
Tesettür üzerindeki emperyalist oyuna darbe! ‘Pişmanım’
Dünya

Tesettür üzerindeki emperyalist oyuna darbe! ‘Pişmanım’

“Dünyanın ilk tesettürlü modeli” diye servis edilen Somali asıllı Amerikalı manken Halime Aden, mesleğe başladığı için pişman olduğunu belir..
Altın, dolar, euro...! Sıfır vergi fırsatı
Ekonomi

Altın, dolar, euro...! Sıfır vergi fırsatı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrıda bulunduğu Varlık Barışı uygulamasında geçmiştekilerden farklı olarak getirilen varlıklar neden..
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay