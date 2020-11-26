İş başvurusu yap | Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak isteyenler alım olup olmadığını, güncel ilanları araştırıyor. Peki, kamu personel alımı var mı? | Kamu işçi alımı başvuru şartları

Kamu işçi alımları

Kamu iş ilanlarına Resmi Gazete, İŞKUR ve Devlet Personel Başkanlığı internet sitelerinden ulaşabilirsiniz. Kamu iş başvurusu ekranı | Tarım ve Orman Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı gibi pek çok kamu kurum ve kuruluşu personel ilanı yayınladı.

Kamu işçi alımı başvuru şartları

Kamu personel ilanı başvuru şartları ilandan ilana değişiyor. Başvuru şartlarını ilan detaylarından kolaylıkla öğrenebilir, belirtilen tarihlen arasında başvuru işleminizi yapabilirsiniz.

Cerrahpaşa personel alımı

Resmi Gazete'de yayınlanan ilanda Cerrahpaşa Hastanesi'ne 163 personel alınacağı belirtildi. İlanda, "Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezlerinden Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde giderleri Özel Bütçe gelirinden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2 inci maddenin (B) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü personel ilanı

Vakıflar Genel Müdürlüğü personel alımı gerçekleştirecek. Yayınlanan ilanda, beş müfettiş yardımcısı alınacağı belirtildi. Personel alımı yapılacak sınavla belirlenecek.

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İŞKUR kamu personel alımı

İŞKUR üzerinden de vatandaşlar kamu personel alımı başvurusu yapabiliyor. En güncel kamu ilanlarına e-şube’den ulaşıp başvuru yapabilirsiniz.

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