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Ekonomi

Kamu bankaları vatandaşı geri çevirmedi

Kamu bankaları, Bireysel Temel İhtiyaç Desteği Kredisi talebinde her 100 başvurunun 86’sını karşıladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-02 11:04:00 -
Kamu bankaları vatandaşı geri çevirmedi

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank’tan yapılan ortak açıklamada, kamu bankaları tarafından Ekonomik İstikrar Kalkanı hamlesi ile birlikte hayata geçirilen Bireysel Temel İhtiyaç Desteği Kredisi kapsamında bugüne kadar 4,5 milyondan fazla vatandaşa toplam 27 milyar TL tutarında kredi tahsisi yapıldı.

Bireysel Temel İhtiyaç Desteği Kredisi başvurusunda bulunan  vatandaşların yüzde 86’sına kredi kullandırılırken, kişi başına kullandırım ortalamasının 6 bin TL tutarında olduğu belirtildi.

Açıklamada, “Açık takip borcu, protestolu çek ve senet borcu bulunan vatandaşlarımızın bireysel ihtiyaç desteği kredisi taleplerinin karşılanması, hukuki kısıtlar ve diğer düzenlemeler nedeniyle mümkün olmamakla birlikte yapılmış olan başvuruların bir  kısmıyla ilgili  çözüm imkanları için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerine yer verildi.

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