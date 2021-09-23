  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Joe Biden'ın konuşması sırasında dünyayı sarsan olay! F-16 havalanıp müdahale etti

Yunan medyası isyan etti: Türkiye'de var bizde neden yok!

CHP'de tiyatro bitmez! Çaycı rolünü bakın kim vermişler

Yılmaz Özdil tokada doymuyor! Hem Atatürk'ün izinde hem paranın peşinde

Biden yönetimine verdi veriştirdi! Çin-ABD arasında gerilim tırmanıyor

Resmen talep yağıyor! Dünya ülkeleri Türkiye'den almak için sıraya girdi

Ufuk Uras Millet İttifakı'nın adayını açıkladı

Onu Fatih'e benzeten Meral Akşener buna çok kızacak! İmamoğlu'nun Yunanistan'ı ziyaret ettiği gün bakın neyin yıldönümü

'Bebeklere yanlış aşı yapıldı' iddiası! Sağlık Bakanlığından jet hızında açıklama

Türkiye'nin yeni yerli motoru "Baykuş" TEKNOFEST'te! DİHA'ları uçuracak
Spor Kamp kadrosu belli oldu
Spor

Kamp kadrosu belli oldu

Süper Lig'in 7. haftasında yarın Altay'la deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş'ta kamp kadrosu belli oldu.

Yeniakit Publisher
2021-09-23 19:09:00 -
Kamp kadrosu belli oldu

Süper Lig'in 7. haftasında yarın Altay'la deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş'ta kamp kadrosu belli oldu.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamaya göre, sakatlıklar nedeniyle İzmir'e 16 futbolcu götürülecek. Beşiktaş'ta Rosier ise kırmızı kart cezası nedeniyle Altay maçında oynayamayacak.

Beşiktaş'ın İzmir kafilesinde şu isimler yer aldı:

"Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Josef de Souza, Salih Uçan, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Miralem Pjanic, Fabrice N'Sakala, Kenan Karaman, Serdar Saatçı, Güven Yalçın, Umut Meraş."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay