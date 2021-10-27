Serdar Tatlı'dan boşalan Merkez Hakem Kurulu Başkanlığına Ferhat Gündoğdu getirildi. MHK üyeleri de belirlendi. Ferhat Gündoğdu başkanlığındaki MHK'nin yeni üyeleri şöyle:

Yunus Yıldırım, Ahmet Şahin, Sebahattin Şahin, Hakan Sivriservi, Kamil Abitoğlu, Nihat Mızrak, Hikmet Öksüzoğlu, Serdar Çakıroğlu.

Kamil Abitoğlu kimdir? Kamil Abitoğlu kaç yaşında gerçek mesleği nedir?

Mustafa Kamil Abitoğlu 15 Mayıs 1970'te Alanya'da dünyaya geldi. Bir diğer Süper Lig hakemi Kuddusi Müftüoğlu ile kuzendirler. Ortaokulda İmam Hatip'e giden Abitoğlu, lise eğitimini Alanya Lisesi'nde tamamladı. 1987'de Uludağ Üniversitesi'nin Maliye bölümüne girip, 1991'de mezun oldu. 1992'de askerliğini Bitlis'te yaptı. Askerlik öncesinde, Antalya'daki hakemlik kursuna beraber başvurduğu kuzeni Kuddusi Müftüoğlu ile aynı kursta eğitim gördü, Abitoğlu o sırada amatör olarak futbol da oynuyordu. Askerlik dönüşü belirli sayıda maç yönettikten sonra hakemliğini dondurdu ve bir sene daha futbol oynadı. Hem sağ iç hem de orta sahanın ortasında görev yapan Abitoğlu, 1 sene sonra hakemliğe geri döndü.

25 Ağustos 2014'te Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan 2014 Süper Kupa Final maçına atanmıştır.

Süleyman Seba Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 1-1 berabere biten Çaykur Rizespor - Galatasaray maçının ardından Abitoğlu profesyonel hakimliği bıraktı. Bu maçın son düdüğünün ardından hem Galatasaraylı hem Rizesporlu futbolcular, Abitoğlu'nu omuzlarına alarak, havaya atarak, kendisine köpük sıkarak ve kırmızı kart göstererek Abitoğlu'na eğlenceli ve sahalarda ender görülen bir şekilde veda etmişlerdir.