  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Kamil Abitoğlu kimdir? Kamil Abitoğlu kaç yaşında gerçek mesleği nedir?
Spor

Kamil Abitoğlu kimdir? Kamil Abitoğlu kaç yaşında gerçek mesleği nedir?

Kamil Abitoğlu kim? Merkez Hakem Kurulu Başkanlığına Ferhat Gündoğdu getirildi. MHK kurulunda yer alan isimlerden biri de Kamil Abitoğlu oldu. Peki, Kamil Abitoğlu kimdir?

Yeniakit Publisher
2021-10-27 19:28:00 -
Kamil Abitoğlu kimdir? Kamil Abitoğlu kaç yaşında gerçek mesleği nedir?

Serdar Tatlı'dan boşalan Merkez Hakem Kurulu Başkanlığına Ferhat Gündoğdu getirildi. MHK üyeleri de belirlendi. Ferhat Gündoğdu başkanlığındaki MHK'nin yeni üyeleri şöyle:

Yunus Yıldırım, Ahmet Şahin, Sebahattin Şahin, Hakan Sivriservi, Kamil Abitoğlu, Nihat Mızrak, Hikmet Öksüzoğlu, Serdar Çakıroğlu.

Kamil Abitoğlu kimdir? Kamil Abitoğlu kaç yaşında gerçek mesleği nedir?

Mustafa Kamil Abitoğlu 15 Mayıs 1970'te Alanya'da dünyaya geldi. Bir diğer Süper Lig hakemi Kuddusi Müftüoğlu ile kuzendirler. Ortaokulda İmam Hatip'e giden Abitoğlu, lise eğitimini Alanya Lisesi'nde tamamladı. 1987'de Uludağ Üniversitesi'nin Maliye bölümüne girip, 1991'de mezun oldu. 1992'de askerliğini Bitlis'te yaptı. Askerlik öncesinde, Antalya'daki hakemlik kursuna beraber başvurduğu kuzeni Kuddusi Müftüoğlu ile aynı kursta eğitim gördü, Abitoğlu o sırada amatör olarak futbol da oynuyordu. Askerlik dönüşü belirli sayıda maç yönettikten sonra hakemliğini dondurdu ve bir sene daha futbol oynadı. Hem sağ iç hem de orta sahanın ortasında görev yapan Abitoğlu, 1 sene sonra hakemliğe geri döndü.

25 Ağustos 2014'te Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan 2014 Süper Kupa Final maçına atanmıştır.

Süleyman Seba Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 1-1 berabere biten Çaykur Rizespor - Galatasaray maçının ardından Abitoğlu profesyonel hakimliği bıraktı. Bu maçın son düdüğünün ardından hem Galatasaraylı hem Rizesporlu futbolcular, Abitoğlu'nu omuzlarına alarak, havaya atarak, kendisine köpük sıkarak ve kırmızı kart göstererek Abitoğlu'na eğlenceli ve sahalarda ender görülen bir şekilde veda etmişlerdir.

Hakan Sivriservi kimdir kaç yaşında? Hakan Sivriservi mesleği nedir?
Hakan Sivriservi kimdir kaç yaşında? Hakan Sivriservi mesleği nedir?

Spor

Hakan Sivriservi kimdir kaç yaşında? Hakan Sivriservi mesleği nedir?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye gibi S-400 aldılar! ABD’den büyük ikiyüzlülük: O ülkeye yaptırım uygulayın
Dünya

Türkiye gibi S-400 aldılar! ABD’den büyük ikiyüzlülük: O ülkeye yaptırım uygulayın

Türkiye'ye S-400 aldığı gerekçesiyle yaptırım tehditlerinde bulunan ABD'deki senatörler, Hindistan'ın bu konudan muaf tutulmasını istedi...
Kadın - Aile

"Bitki çayları ile 'Şifa bulacağım' diye sağlığınızdan olmayın"

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi ve aynı zamanda İLAFAR Araştırma Grubu Sorumlusu Doç. Dr. Gülin Renda,..
Suudi Arabistan Türkiye’nin dost ülkesi için harekete geçti
Dünya

Suudi Arabistan Türkiye’nin dost ülkesi için harekete geçti

Suudi Arabistan’ın Türkiye’nin dost ülkesi Pakistan’a nakit ve petrol desteği sağlayacağı aktarıldı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay