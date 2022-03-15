Kamerun'dan tahıl ihracatına yasak
Kamerun'da Ticaret Bakanlığı, pirinç, mısır, darı ve sorgum ürünlerine ihracat yasağı getirdi.
Yapılan açıklamada, Ticaret Bakanı Luc Magloire Atangana Mbarga'nın bölge valiliklerine hububat ihracatına dair alınan yeni kararları ilettiği belirtildi.
Açıklamada, yerel piyasadaki fiyat artışları ve tedarik sorunu gerekçe gösterilerek, pirinç, mısır, darı ve sorgum ürünlerine ihracat yasağı getirildiği belirtildi.
Kamerun'un kuzeyinde üretilen hububat genellikle komşu ülkelere ihraç ediliyordu.