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Aktüel

Kamerun'da Boko Haram saldırısı: 18 ölü

Yeniakit Publisher
2020-08-02 17:48:15 -
Kamerun'da Boko Haram saldırısı: 18 ölü

DAKAR (AA) - Kamerun'un kuzeyinde, terör örgütü Boko Haram tarafından düzenlenen saldırıda en az 18 sivil yaşamını yitirdi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Boko Haram, Nijerya sınırında bulunan Nguetchewe köyüne cumartesi gecesi el bombalı saldırı düzenledi.

Saldırıda en az 18 kişi sivil hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Boko Haram, 2015'te terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı olduğunu açıklamıştı.

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