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Dünya Kamerun son saniyede Dünya Kupası biletini aldı
Dünya

Kamerun son saniyede Dünya Kupası biletini aldı

Dünya Kupası Elemeleri'nde Kamerun, deplasmanda Cezayir'i 120+4. dakikada Ekambi'nin attığı golle saf dışı bıraktı ve turnuva biletini aldı.

Yeniakit Publisher
2022-03-30 04:37:00 -
Kamerun son saniyede Dünya Kupası biletini aldı

Dünya Kupası Elemeleri'nde Cezayir, Kamerun'u konuk etti. Eşleşmenin ilk ayağı 1-0'lık Cezayir üstünlüğüyle noktalanmıştı. Rövanş maçında Kamerun, Choupo-Moting'in golüyle mücadeleyi uzatmalara taşıdı.

Maçın 118. dakikada Beşiktaşlı Rachid Ghezzal'in asistinde topu filelerle buluşturan Touba, skoru 1-1 yaptı ve genel toplamda Cezayir'i öne geçirdi.

120+4. dakikada oluşan karambolde topu ağlara gönderen Ekambi, Kamerun'u 2-1 öne geçirdi.

UEFA dışı organizasyonlarda deplasman golü kuralı devam ettiği için Kamerun, aldığı 2-1'lik galibiyetle Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı.

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