Kameraları bantlayan Ekrem’in adamı bakın ne dedi! “Gizlenecek bir şeyimiz yok…”

Sosyal medyada X hesabından Silivri duruşmalarına gelen Ekrem İmamoğlu’nun ailesiyle birlikte fotoğraf paylaşan Emir şunları yazdı:

“Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ile birlikte Silivri’de, İBB davasının ikinci celsesini takip ediyoruz. 40 günlük aranın ardından başlayan bu celsede de ne yazık ki masumiyet karinesinin hiçe sayıldığına, somut dayanaktan yoksun, içi boş iddianamelerle sürecin uzatıldığına şahit oluyoruz.

Haksız ve hukuksuz tutukluluklarla sürdürülen bu süreç, adaleti tecelli ettirmekten uzaktır. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu ve tüm yol arkadaşlarımızın savunma hakkını, hukuku ve adaleti sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz. Gizlenecek bir şeyimiz yok, adalet tecelli edene kadar Silivri'de de, meydanlarda da buradayız.”