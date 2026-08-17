Kameraları bantlayan Ekrem’in adamı bakın ne dedi! “Gizlenecek bir şeyimiz yok…”
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı olduğu dönemde kirli ilişki ağlarını gizlemek için gittiği otellerdeki kameraları bantlayan, dinlenmemek için jammer cihazıyla dolaşan Ekrem İmamoğlu’nun adamı Yeni Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, Silivri’den yaptığı paylaşımda “Gizlenecek bir şeyimiz yok” diyerek herkesi güldürdü.
Sosyal medyada X hesabından Silivri duruşmalarına gelen Ekrem İmamoğlu’nun ailesiyle birlikte fotoğraf paylaşan Emir şunları yazdı:
“Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ile birlikte Silivri’de, İBB davasının ikinci celsesini takip ediyoruz. 40 günlük aranın ardından başlayan bu celsede de ne yazık ki masumiyet karinesinin hiçe sayıldığına, somut dayanaktan yoksun, içi boş iddianamelerle sürecin uzatıldığına şahit oluyoruz.
Haksız ve hukuksuz tutukluluklarla sürdürülen bu süreç, adaleti tecelli ettirmekten uzaktır. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu ve tüm yol arkadaşlarımızın savunma hakkını, hukuku ve adaleti sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz. Gizlenecek bir şeyimiz yok, adalet tecelli edene kadar Silivri'de de, meydanlarda da buradayız.”
Gündem
Gazeteci Nuray Başaran: İYİ Parti’yi FETÖ kurdu, FETÖ finanse etti! Şimdi de İmamoğlu ile Özel’i destekliyorlar
Siyaset
İmamoğlu’nun kardeşlik süreci ve DEM ile işbirliği hazımsızlığı! Sen ikbalin için masadaydın, devlet milletin istikbali için