  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ukrayna'dan Belgorod'a füzeli saldırı! Sivil yerleşim vuruldu: 6 ölü, 1'i çocuk 4 yaralı! Beceriksizler için şehir farketmiyor! CHP’li belediyelerde vatandaşa aynı tarife Gümrük kapısında büyük operasyon: Yüzlerce kilo uyuşturucu ele geçirildi Bakan Kurum’dan 17 Ağustos mesajı Güvenli şehirler için asla unutmayacağız Yemen’de sıcak temas! Husilerin mevzilerine katyuşa yağmuru! Alihan Kuriş'in ifadesi ortaya çıktı! Milyarlar soruldu, bakın ne cevap verdi Erdoğan Al Jazeera'ye konuştu: İsrail'e resti çekti! Trump'a bomba mesaj! Şanlıurfa'da 'Hayat Namazla Güzeldir' coşkusu! 17 Ağustos 1944: Abdurreşid İbrahim Efendi'nin vefatı (Âlim/Seyyah) AFAD’dan 17 Ağustos mesajı
Siyaset Kameraları bantlayan Ekrem’in adamı bakın ne dedi! “Gizlenecek bir şeyimiz yok…”
Siyaset

Kameraları bantlayan Ekrem’in adamı bakın ne dedi! “Gizlenecek bir şeyimiz yok…”

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Kameraları bantlayan Ekrem’in adamı bakın ne dedi! "Gizlenecek bir şeyimiz yok…"

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı olduğu dönemde kirli ilişki ağlarını gizlemek için gittiği otellerdeki kameraları bantlayan, dinlenmemek için jammer cihazıyla dolaşan Ekrem İmamoğlu’nun adamı Yeni Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, Silivri’den yaptığı paylaşımda “Gizlenecek bir şeyimiz yok” diyerek herkesi güldürdü.

Sosyal medyada X hesabından Silivri duruşmalarına gelen Ekrem İmamoğlu’nun ailesiyle birlikte fotoğraf paylaşan Emir şunları yazdı:

Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ile birlikte Silivri’de, İBB davasının ikinci celsesini takip ediyoruz. 40 günlük aranın ardından başlayan bu celsede de ne yazık ki masumiyet karinesinin hiçe sayıldığına, somut dayanaktan yoksun, içi boş iddianamelerle sürecin uzatıldığına şahit oluyoruz.

 

Haksız ve hukuksuz tutukluluklarla sürdürülen bu süreç, adaleti tecelli ettirmekten uzaktır. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu ve tüm yol arkadaşlarımızın savunma hakkını, hukuku ve adaleti sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz. Gizlenecek bir şeyimiz yok, adalet tecelli edene kadar Silivri'de de, meydanlarda da buradayız.

Krizlerle boğuşan Avrupa’da liderler yaz tatilinde… Bunlar da AB’nin İmamoğluları!
Krizlerle boğuşan Avrupa’da liderler yaz tatilinde… Bunlar da AB’nin İmamoğluları!

Dünya

Krizlerle boğuşan Avrupa’da liderler yaz tatilinde… Bunlar da AB’nin İmamoğluları!

Gazeteci Nuray Başaran: İYİ Parti’yi FETÖ kurdu, FETÖ finanse etti! Şimdi de İmamoğlu ile Özel’i destekliyorlar
Gazeteci Nuray Başaran: İYİ Parti’yi FETÖ kurdu, FETÖ finanse etti! Şimdi de İmamoğlu ile Özel’i destekliyorlar

Gündem

Gazeteci Nuray Başaran: İYİ Parti’yi FETÖ kurdu, FETÖ finanse etti! Şimdi de İmamoğlu ile Özel’i destekliyorlar

Erdem Atay'dan bomba iddia: Alihan Kuriş İmamoğlu ve Yavaş'a binlerce kişilik liste verdi
Erdem Atay'dan bomba iddia: Alihan Kuriş İmamoğlu ve Yavaş'a binlerce kişilik liste verdi

Gündem

Erdem Atay'dan bomba iddia: Alihan Kuriş İmamoğlu ve Yavaş'a binlerce kişilik liste verdi

İmamoğlu’nun kardeşlik süreci ve DEM ile işbirliği hazımsızlığı! Sen ikbalin için masadaydın, devlet milletin istikbali için
İmamoğlu’nun kardeşlik süreci ve DEM ile işbirliği hazımsızlığı! Sen ikbalin için masadaydın, devlet milletin istikbali için

Siyaset

İmamoğlu’nun kardeşlik süreci ve DEM ile işbirliği hazımsızlığı! Sen ikbalin için masadaydın, devlet milletin istikbali için

Süleymancı abileri tarafından büyütülen bir adam Ekrem İmamoğlu! Erdem Atay'dan bomba açıklamalar
Süleymancı abileri tarafından büyütülen bir adam Ekrem İmamoğlu! Erdem Atay'dan bomba açıklamalar

Gündem

Süleymancı abileri tarafından büyütülen bir adam Ekrem İmamoğlu! Erdem Atay'dan bomba açıklamalar

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23