Kameraları aldatamayan yalancı doktor açığa alındı

OĞUZHAN GÜLTEKİN ANKARA

Görüntülerde Tarımer’in, Yatağan Jandarma Komutanlığı’nda görevli Akdağlı’nın elindeki belgeleri zorla almaya çalıştığı, ayrıca uzman çavuşun peşinden gidip ittiği, bu sırada da kayıp düştüğü anlaşıldı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından hastane yönetimi Tarımer hakkında idari soruşturma başlatarak açığa aldı. Tedbiren görevden uzaklaştırılan Akdağlı ise görevine iade edildi. Öte yandan, aynı doktorun hasta bir kadınla da tartıştığı kayıtlarda ortayı çıktı.

Grev bahanesiyle bakmadılar

Yaşanan rezaleti Akit’e değerlendiren Emekli Uzman Jandarma Derneği (EMUJAD) Genel Başkan Yardımcısı Erbil Türkmen, tepkisini şöyle dile getirdi: “Arkadaşımız rahatsızlığından dolayı hastaneye başvuruda bulunmuş. Doktorlara derdini anlatmaya çalışıyor. Ancak o gün kendileri grevde olduğu için uzman arkadaşımız kendisine muhatap bulamıyor. Daha sonra ‘beni başka yere sevk edin’ diyerek evraklarını alıp çıkıyor. Bu esnada da yapılan muamele dolayısıyla şikayet etme hakkını kullanacağını da beyan ediyor. Kendisine iftira atan doktor arkasından gelerek evraklarını almaya çalışıyor. O esnada da rahatsız olan arkadaşımıza, doktor yanındaki güvenlik görevlileri ile saldırıyor. Arkadaşlarımızın ötekileştirilmesi bizleri derinden üzmektedir. Oradaki doktor mesleğine yakışmayan hareketlerde bulunmuştur. Hatasını da biliyor. Sağlıkçılar için hazırlanan yasayı suiistimal etmeye çalışıyor. Bu doğru bir davranış değildir. Biz mağdur edilen arkadaşımızın arkasındayız. O doktor sadece bizim arkadaşımıza değil normal vatandaşlara da aynı şekilde davranmıştır. Bu durum bizi derinden üzmüştür. Konunun sonuna kadar takipçisi olacağız.”

Şehit STK’larından tepki

Şanlıurfa Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mehmet Yavuz da, şunları ifade etti: “Uzman Çavuş arkadaşımızın söz konusu görüntülerde doktora karşı herhangi bir müdahalesi yok. Doktor, Tıp Bayramı günü dolayısıyla kendini mağdur göstermeye çalışmış. Uzman Çavuş arkadaşımıza yalan ve iftira atan kişi hem öyle özel bir günü kirletmiş hem de mesleğine yakışmayan hareketlerde bulunmuştur. İki meslek grubunun da bu ülkede yeri ayrıdır. Ancak böyle olaylarla gündeme gelinmesi bizleri üzmektedir. Biz uzman çavuş arkadaşımızın arkasındayız. Kendisini asla yalnız bırakmayacağız. Konunun sonuna kadar takipçisiyiz.”