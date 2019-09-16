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Kamera da köpek de hırsızlara engel olamadı

Sivas’ta bir çok kez hırsız girdiği için güvenlik kamerası takılan, kapısına köpek bağlanan iş yerinden bu kez manevi değeri bulunan 40 yıllık tartı kefesi çalındı.

16 Eylül 2019 Pazartesi 14:29
Kamera da köpek de hırsızlara engel olamadı

Sivas’ta bir çok kez hırsız girdiği için güvenlik kamerası takılan, kapısına köpek bağlanan iş yerinden bu kez manevi değeri bulunan 40 yıllık tartı kefesi çalındı.


Sivas’ta meydana gelen hırsızlık duyanlara “yok artık” dedirtti. 4 Eylül Sanayi Sitesi içerisinde bulunan bir odun deposundan bu kez 200 kilo ağırlığında hurda demir ve manevi değeri bulunan 40 yıllık terazi kefesi çalındı.


Önüne geçilemiyor


Edinilen bilgiye göre, odun deposundan sürekli bir şeyler çalınınca işletme sahibi iş yerine güvenlik kamerası taktırdı. Kameralar takıldıktan sonra kiraladıkları otomobil ile iş yerine gelen hırsızlar kameraları fark etmeyerek 25 torba kömür çaldı. Güvenlik kamerası görüntüleri izlenerek hırsızlar ve kömürler polis tarafından kısa sürede bulundu. Geçtiğimiz ay ise iş yerindeki elektrik kabloları çalındı. İşletme sahibi bu kez kapıya birde köpek bağladı. Ancak ne kameralar nede köpek hırsızları durduramadı. Geçtiğimiz gece yine iş yerine gelen hırsızlar 200 kilo ağırlığında hurda metaller birlikte işletme için manevi değeri bulunan 40 yıllık tartı kefesini çaldı. İşletme sahiplerini en çok üzen çalınan 40 yıllık kefe oldu.


40 yıllık terazi kefesini çaldılar


Odun deposu çalışanlarından Ahmet Turan, hırsızların bir türlü önüne geçemediklerini belirterek, “Bu kez 200 kilo ağırlığında hurda demir ile odunları tarttığımız terazinin 40 yıllık kefesini çalmıştır. Hurdaları çaldınız tamam. Kefeyi neden çalıyorsunuz. Ne işinize yarayacak o” dedi. Ali Deniz’de yaptığı açıklamada çalınan kefenin 35-40 yıllık olduğunu belirtip, kefenin işletme için manevi değeri olduğunu söyledi.


İşe yeri sahiplerinin hırsızları işletmeden uzak tutması için kapıya bağladıkları köpeğin duyarsızlığı ise dikkat çekti. Güvenlik kamerası görüntülerinde, hırsızların çaldıkları eşyaları minibüse yükledikleri görülürken, köpeğin çevrede gezinerek hırsızları izlediği görüldü.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 14:29
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