Kamala Harris rakamı duyurdu: Seçim reklamlarına 370 milyon dolar bütçe ayırdı... Basın açıklaması

Harris'in ekibi, 200 milyon dolarlık tutarı dijital mecralarda kullanacak.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Cumartesi günü yaptığı bir açıklamada, kampanya ekibinin seçim reklamlarına 370 milyon dolar ayıracağını belirtti.

Henüz plan aşamasında olan harcamaların 2 Eylül-5 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilmesi bekleniyor.

ABD'de her yıl eylül ayının ilk pazartesi günü "İşçi Bayramı" kutlamalarına sahne olduğu için kampanya ekibinin 2 Eylül'ü başlangıç tarihi olarak belirlediği düşünülüyor. 5 Kasım'da da başkanlık seçimleri gerçekleştirilecek.

370 milyon dolarlık (12,4 trilyon Türk Lirası) tutarın 170 milyon doları (5,7 trilyon Türk Lirası) televizyon reklamlarına, 200 milyon doları (6,7 trilyon Türk Lirası) dijital mecralardaki reklamlara harcanacak.

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Harris'in kampanya ekibinden yetkililer, 19-22 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek ve başkan adayının resmiyet kazanacağı Demokrat Parti Ulusal Kongresi öncesinde etkinliklerin ve harcamaların arttığını söylüyor.

Yetkililer, "Seçim çalışmalarımızda şu ana kadar 1.600 ücretli işçimiz var ve 280'den fazla ofis açtık. Sadece bu hafta sonu 10.000'den fazla kişi gönüllü olmak istedi," diyor.

Harris'in ekibi, rakibi Donald Trump'ın ekibinin kritik eyaletlerde önemli harcamalar yapmadığını, seçmenlerle iletişim kurabilmek için "anlamlı" bir projelerinin olmadığını savunuyor.

ABD merkezli haber sitesi Axios'a mail ile ulaşan Trump'ın kampanya direktörü Steven Cheung, kendisine yöneltilen eleştirilere "çaresizce çırpınıyorlar" şeklinde cevap verdi.

Cheung, "Halk, Kamala'nın zayıf, başarısız ve tehlikeli derecede liberal olduğunu, Amerikan tarihindeki en radikal Demokrat aday olduğunu biliyor," dedi.

Ayrıca Harris'in açıkladığı "ekonomik plan" taslağının da "yeni bir felakete" yol açacağını belirtti.

Harris'in planı, orta sınıf aileler için vergi indirimleri, ilk kez ev alacaklara peşinat yardımları, marketlerde fahiş fiyat artışlarının yasaklanmasını içeriyordu.



Harris'in seçim kampanyasına yapılan bağış miktarı temmuz ayının son günleri itibariyle 200 milyon doları aşmış durumda.

Toplanan paranın yüzde 66'lık dilimini, 2024 seçim yılı takviminde ilk kez bağış yapan insanlar oluşturdu.

Bunda ABD Başkanı ve Demokrat Parti'nin eski adayı Joe Biden'ın adaylıktan çekilip Harris'i destekleme kararı almasının payı olduğu düşünülüyor.

Ayrıca 170.000 kişinin seçim kampanyası boyunca gönüllü olmak istediği, bağış toplamada, sandıkta, oy sayımında görev alma talebinde bulunduğu belirtildi.

Seçim kampanyasının iletişim direktörü Michael Tyler konuyla ilgili olarak yaptığı bir değerlendirmede, "Başkan Yardımcısı Harris'in yükselişe geçen ivmesi ve enerjisi tamamen gerçek. Bu seçim çok çekişmeli olacak ve sadece birkaç eyaletteki az sayıda seçmen tarafından belirlenecek," ifadelerini kullandı.