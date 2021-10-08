Kalyon PV Golf Challenge 2021 ödülleri sahiplerini buldu

Kalyon Holding’in yenilenebilir enerji alanındaki önemli şirketlerinden Kalyon PV Güneş Teknolojileri, 1-2-3 Ekim tarihlerinde ‘Kalyon PV Golf Challange 2021’turnuvasını düzenledi. Turnuvanın son iki gününde ise iş, spor ve cemiyet hayatının önde gelen 158 sporcu galibiyet için mücadele etti. Zorlu geçen mücadelede çeşitli kategorilerde dereceye giren sporculara ödülleri verildi. Etkinlikte Kalyon PV Ar-Ge merkezinin ürünü Solar Palmiyeler de tüm gün boyunca sporculara aktif enerji kaynağı sağladı.



Mens Cat A Kategorisi’nde birinci olan Hüseyin Alp, ödülünü Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören’in elinden alırken, Mens Gross Kategorisi’nde birinci olan Mehmet Kazan ise ödülünü Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu’nun elinden aldı.

Kalyon PV Golf Challenge 2021 turnuvasına iş, spor ve cemiyet dünyasının önde gelen isimleri katıldı.