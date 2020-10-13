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Ekonomi Kalyon Holding'den "vergi istisnası" açıklaması
Ekonomi

Kalyon Holding'den "vergi istisnası" açıklaması

Yeniakit Publisher
2020-10-13 18:40:22 -
Kalyon Holding'den "vergi istisnası" açıklaması

İSTANBUL (AA) - Kalyon Holding, "Bandırma, Bursa, Yenişehir, Osmaneli yüksek standartlı demiryolu inşaatı" ihalesiyle ilgili iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Kalyon Holding'den yapılan yazılı açıklamada, "Son birkaç gündür bazı basın-yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan iddialar nedeniyle bir açıklama yapma gereği duyulmuştur." ifadelerine yer verildi.

"Habere konu olan 'Bandırma, Bursa, Yenişehir, Osmaneli yüksek standartlı demiryolu inşaatı' ihalesi uluslararası firmaların katılımına açık bir şekilde gerçekleşmiş ve şirketimiz en uygun fiyatı vererek ihaleyi kazanmıştır." değerlendirmesinde bulunulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Basına yansıyan ilgili haberlerde 'Bandırma, Bursa, Yenişehir, Osmaneli yüksek standartlı demiryolu inşaatı' için sözleşme toplam bedeli vergi istisnası bedeli olarak aktarılmıştır. Söz konusu istisna, kurumla yapılan sözleşme damga vergisi ve karar pulu bedeli dışında herhangi bir muafiyet sağlamamaktadır. 2017/4 sayılı mevzuat gereğince uluslararası firmaların katıldığı tüm uluslararası ihalelerde vergi, resim, harç istisna belgesi Türkiye Cumhuriyeti tarafından ihaleyi kazanan tüm şirketlere sağlanmaktadır.

Ticaret Bakanlığı tarafından adımıza düzenlenen 16 Eylül 2020 tarih ve 664 sayılı belge, sadece sözleşme damga vergisi ve karar pulu istisna hakkı vermekte; kurumlar vergisi, gelir vergisi, stopaj gibi gelir üzerinden alınan vergilerde herhangi bir istisna hakkı vermemektedir. Türkiye Cumhuriyeti, bu tip projelerde sözleşme damga vergisi ve karar pulu istisna hakkını kazanan tüm firmalara vermektedir. 9 Ekim 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 2020 Eylül ayına ait listeye göre; sağlık sektöründen, turizme birçok farklı proje ve şirkete sadece eylül ayında toplam 128 adet istisna belgesi verilmiştir."

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