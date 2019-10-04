Kalsiyum eksikliği, kalsiyum kemik, diş ve cilt sağlığı için çok önemli olan bir mineraldir ve eksikliği sonucu birçok belirti gösterebilir. Kalsiyum eksikliği hipokalsemi olarak adlandırılır. Kalsiyum vücutta en çok bulunan mineraldir. Peki, Kalsiyum eksikliği nelere yol açar?

Kalsiyum eksikliği nedir?

Kalsiyum eksikliği olarak bilinen hipokalsemi, kandaki kalsiyum seviyesi düşük olduğunda ortaya çıkar. Hipokalsemi, yetersiz kalsiyum alımından ya da emiliminden kaynaklanabileceği gibi böbrek yetmezliği, cerrahi olarak midenin çıkarılması ve bazı ilaçların (diüretikler vb.) kullanımı gibi tıbbi sorunlardan da kaynaklanabilir.

Kalsiyum eksikliği nelere yol açar?

Kalsiyumun yetersiz alımı kısa vadede belirgin semptomlara yol açmaz. Uzun vadede yetersiz kalsiyum alımı, tedavi edilmezse osteoporoza yol açabilen osteopeniye neden olur. Özellikle yaşlı bireylerde kemik kırığı riskini de artırır.

Birçok insan yaşlandıkça artan kalsiyum eksikliği riski altındadır. Kalsiyum eksikliği için diğer risk altındaki gruplar ise:

Özellikle çocukluk döneminde uzun bir süre boyunca yetersiz kalsiyum alanlar,

Kalsiyum emilimini azaltabilecek ilaçlar kullananlar,

Laktoz intoleransı olanlar,

Veganlar,

Kadınlarda hormonal değişiklikler,

Bazı genetik faktörler