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Dünya 'Kalp ve solunum yolları rahatsızlığı bulunanlar dışarı çıkmamalı'
Dünya

'Kalp ve solunum yolları rahatsızlığı bulunanlar dışarı çıkmamalı'

Yeniakit Publisher
2023-06-29 07:50:00 -
'Kalp ve solunum yolları rahatsızlığı bulunanlar dışarı çıkmamalı'

İran’ın Sistan-Beluçistan eyaletinde toz fırtınası nedeniyle son 6 günde hastaneye kaldırılanların sayısı 1191’e ulaşırken 1 kişi de yaşamını yitirdi.

İran resmi ajansı IRNA’ya göre, Sistan-Beluçistan Kriz Yönetimi Genel Müdürü Mecid Mohibbi, eyaletin Zabul, Zehek, Hamun, Hirmend ve Nimruz kentlerinde toz fırtınası ile taşınan ince toz nedeniyle son 6 günde 1191 kişinin hastane ve tıp merkezlerine sevk edildiğini belirtti.

Mohibbi, insanların sağlık kurumlarına gitme sebeplerinin başında göz, solunum ve kalp rahatsızlıklarının geldiğini dile getirdi.

'Kalp ve solunum yolları rahatsızlığı bulunanlar dışarı çıkmamalı'

Hastanelere kaldırılan 1019 kişinin ayakta tedavi edilerek taburcu edildiğini, 171 kişinin tedavisinin ise devam ettiğini kaydeden Mohibbi, 1 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

Mohibbi, 26 Haziran’da yaptığı açıklamada toz nedeniyle 764 kişinin hastaneye kaldırıldığını, bunlardan 115’inin hastanelerde tedavisinin sürdüğünü belirtmişti.

Yetkililer, özellikle kalp ve solunum yolları rahatsızlığı bulunanların dışarı çıkmaması gerektiğini açıklamıştı.
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