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Kalp ve akciğerine yapışık 8 santimlik kitle çıktı

İzmir’in Karabağlar ilçesinde yaşayan 2 çocuk babası Tayfun Öztürk’ün kalp ve akciğerine yapışık vaziyette yer alan 8 santimetrelik kitle, gerçekleştirilen zorlu ameliyatla çıkartıldı.

23 Temmuz 2019 Salı 12:39
Kalp ve akciğerine yapışık 8 santimlik kitle çıktı

İzmir’in Karabağlar ilçesinde yaşayan 2 çocuk babası Tayfun Öztürk’ün kalp ve akciğerine yapışık vaziyette yer alan 8 santimetrelik kitle, gerçekleştirilen zorlu ameliyatla çıkartıldı.


2014 yılında midesinde kitle olduğunu öğrenen inşaat operatörü Tayfun Öztürk (40), kitlenin alınması için bir araştırma hastanesinde ameliyat oldu. İki çocuk babası olan ve bir kız çocuğu daha bekleyen Öztürk, beş yıl sonra rutin kontroller sırasında akciğerine ve kalbine yapışık vaziyette başka bir kitle daha olduğunu öğrendi. Kitlenin zor bir bölgede olmasından dolayı başvurduğu doktorlar tarafından ameliyat edilmeyen Öztürk, Medical Park İzmir Hastanesine başvurdu.


Genel Cerrahi, Göğüs Cerrahisi ve Kardiyoloji Bölümü doktorları Tayfun Öztürk’ü ameliyat etti. Ameliyatla 8 santimlik kitle çıkartıldı.


Op. Dr. Mutlu Ünver, zorlu operasyon hakkında bilgi vererek, "4 yıl önce de mide tümöründen ameliyat olan hastanın tümörü bu kez kalbe ve sol akciğerine bitişik olarak göğüs kafesinde tekrarladı. Gittiği yerlerde ameliyatın çok riskli olduğu söylenince hasta fikir almak için bize başvurdu. Onkoloji konseyinde tartışılan hasta için, genel cerrahisi, göğüs cerrahisi ve kalp damar cerrahisi ekipleri hastanın ameliyat olabileceğini ve tek şansının bu olduğunu belirtti. Bunun üzerine hastamız doğacak olan çocuğunu sağlıkla kucağına almak için ameliyata karar verdi. Farklı bir kesi ile tümör çıkarıldı ve frozen yöntemi (acil patoloji çalışması) ile tümörün tamamen çıkarıldığı teyit edildi. 4 saatlik ameliyat sonrası hasta 3 gün içinde evine sağlıkla gönderildi." dedi.


Ameliyat sonrası sağlığına tekrar kavuşan Tayfun Öztürk de duygularını şu sözlerle aktardı:


"Zor bir ameliyat olacağı için cesarete ihtiyacım vardı. Eşimin 5 aylık hamile olması, doğacak kızım aklıma geldi. Onun için ve ailem için bu riski almam gerekiyordu. Doktorlarımın da motive etmesi üzerine ameliyat olmaya karar verdim. Şu an sapasağlamım. Ameliyatta emeği olan Mutlu Ünver, Şafak Öztürk ve Melih Kaptanoğlu hocama çok teşekkür ediyorum. Ailemle birlikte daha sağlıklı yarınlar bizi bekliyor."

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 12:39
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