Kalp krizinden ölen uzman çavuş defnedildi Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığında geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren 34 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Volkan Apaydın, memleketi Gaziantep’te son yolculuğuna uğurlandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığında geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren 34 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Volkan Apaydın, memleketi Gaziantep’te son yolculuğuna uğurlandı.



Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Volkan Apaydın için memleketi Gaziantep’in İslahiye ilçesine bağlı Kozdere Mahallesi’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene İl Jandarma Komutanı Halil Uysal, Nurdağı Kaymakamı Lokman Düzgün, 2’nci Zırhlı Alay Komutanı Albay Refai Ercinoğulları, protokol üyeleri, şehit ailesi ve yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Apaydın’ın ailesi tabuta sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Apaydın’ın al bayrağa sarılı cenazesi Kozdere Mahallesi’nde toprağa verildi.

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