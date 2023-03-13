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Yaşam Kalp krizi geçiren uzman çavuş hayatını kaybetti
Yaşam

Kalp krizi geçiren uzman çavuş hayatını kaybetti

Manisa'da görevi başında kalp krizi geçiren 29 yaşındaki Samsunlu uzman çavuş hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2023-03-13 20:13:00 -
Kalp krizi geçiren uzman çavuş hayatını kaybetti

Manisa'da görevi başında kalp krizi geçiren 29 yaşındaki Samsunlu uzman çavuş hayatını kaybetti.

2019 yılından beri Manisa'nın Alaşehir ilçesinde görev yaptığı öğrenilen Uzman Çavuş Sefer Tangal, görevi sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Sefer Tangal'ın ölüm haberi, Samsun'un Kavak ilçesi Çalbaşı Mahallesi'nde yaşayan baba ocağına ulaştı.

Şehidin evine Türk bayrağı asıldı. Bekar olduğu öğrenilen şehidin erkek kardeşinin de kalp krizi sebebiyle vefat ettiği öğrenildi.


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