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Sağlık

Kalp krizi geçiren kadının yardımına ambulans helikopter yetişti

Samsun’da kalp krizi geçiren kadın, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-14 16:48:14 -
Kalp krizi geçiren kadının yardımına ambulans helikopter yetişti

Samsun’da kalp krizi geçiren kadın, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgiye göre, Samsun’un Ladik ilçesinde ikamet eden 55 yaşındaki Neşibe B., rahatsızlanınca ailesi tarafından Ladik Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan kadının kalp krizi geçirdiği tespit edildi. Samsun’dan havalanan Sağlık Bakanlığına bağlı ambulans helikopter Ladik’e giderek Neşibe B.’yi alıp Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Neşibe B., Samsun’daki hastanede tedavi altına alındı.

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