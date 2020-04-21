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Aktüel

Kalp krizi geçiren hasta helikopterle hastaneye ulaştırıldı

2020-04-21 17:16:51 -
Kalp krizi geçiren hasta helikopterle hastaneye ulaştırıldı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Marmara ilçesinde, kalp krizi geçiren bir kişi ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi.

Alınan bilgiye göre, Avşa Adası'nda yaşayan Remzi Çelik (86) bir anda rahatsızlandı.

Avşa Aile Hekimliği Merkezine kaldırılan Çelik'in kalp krizi geçirdiği belirlendi.

Bilgi verilmesi üzerine Remzi Çelik, Sağlık Bakanlığı Hava Koordinasyon Merkezi tarafından Çanakkale'den gönderilen helikopter ambulansla Bandırma Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çelik'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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