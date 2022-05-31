  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Kalp krizi geçiren hasta hava ambulansla nakledildi
Yerel

Kalp krizi geçiren hasta hava ambulansla nakledildi

Konya'nın Kulu ilçesinde kalp krizi geçiren hasta ilk müdahalesinin ardından helikopter ambulansıyla hastaneye sevk edildi.

Yeniakit Publisher
2022-05-31 18:57:00 -
Kalp krizi geçiren hasta hava ambulansla nakledildi

Edinilen bilgiye göre, evinde bir anda fenalaşan S.K. (60) için ailesi tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi aranarak yardım istendi.

Adrese sevk edilen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı hasta, Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yapılan tetkik sonucunda kalp krizi geçirildiği anlaşılan S.K. için Konya İl Sağlık Müdürlüğünden helikopter ambulans istendi. Kulu Şehir Stadına inen helikopter ambulansa taşınan hasta Konya'ya sevk edilerek tedavi altına alındı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay