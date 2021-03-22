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Sağlık Kalp krizi geçirdiğimi nasıl anlarım? Kalp krizi belirtileri
Sağlık

Kalp krizi geçirdiğimi nasıl anlarım? Kalp krizi belirtileri

Kalp krizi neden oluyor? İnternet hayatlarımızın merkezine yerleşti. Yemek tarifinden yaşadığımız bir ağrının sebebine kadar pek çok internette araştırıyor. En çok merak edilen konuların başında ise kalp krizinin belirtileri. Peki, kalp krizi neden olur? Kalp krizi belirtileri nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-03-22 16:54:00 -
Kalp krizi geçirdiğimi nasıl anlarım? Kalp krizi belirtileri

Zaman zaman pek çok kişi yaşadığı sağlık sorununun neden kaynaklandığını internetten araştırmayı seçiyor. Unutmamak gerekir ki aktardığımız bilgiler hastalıkla ilgili bilgilendirme içindir. Hastalıklarla ilgili tanıyı koymak ise hekimlerin işidir. Bu sebeple kendi kendinize bir teşhis koymaktansa vücudun yardım çığlığı olan ağırların sebebi için bir doktora danışmalısınız. En çok merak edilen konuların başında kalp krizi geliyor. Peki, kalp krizi belirtileri nelerdir?

Kalp krizi geçirdiğimi nasıl anlarım? Kalp krizi belirtileri

Kalp krizi geçirdiğinden şüphelenenler ya da yakınlarının kalp sorunu yaşadığını hissedenler öncelikle olarak kalp krizi esnasında nasıl belirtilerin yaşandığını araştırıyor. İşte, kalp krizi belirtileri:

  • Göğüs ağrısı
  • Nefes darlığı
  • Gövdenin üst kısmında ağrı
  • Ani soğuk ter basması
  • Sebepsiz ani yorgunluk atakları (özellikle kadınlarda)
  • Bulantı ve kusma
  • Ani baş dönmesi
  • Var olan şikayetlerin artması ya da süresinin uzaması

Kalp krizi nedenleri nedir?

Sigara içmek kalp krizi riskini artıran en önemli nedendir. Sigara içen erkek ve kadınlarda kalp krizi görülme oranı nerdeyse 3 kat daha fazladır.

Kanda kötü kolesterol olarak tanımlanan LDL oranı ne kadar yüksekse kalp krizi geçirme riski de o kadar yüksektir. Kolesterol içeriği yüksek sakatat, sucuk, salam, sosis, kırmızı et, kızartma, kalamar, midye, karides, tam yağlı süt ürünler, mayonez, kaymak, krema, tereyağı gibi gıdalardan uzak durmak kalp krizi riskini azaltıcı etki gösterir.

Şeker hastalığı kalp krizi riskini artıran önemli bir hastalıktır. Şeker hastalarının büyük bir çoğunluğu kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Diyabet hastalarında damar duvarlarındaki esneklik bozulur, kanda pıhtılaşma seviyesi artar ve damarın iç yüzeyindeki hücrelerin hasarı kolaylaşır. Sağlıksız beslenme ve fiziksel aktivite azlığına bağlı olarak gelişen insülin direnci şeker hastalığına ve bu durum da kalp krizi riskine sebep olur.

Kan damarlarındaki basıncın artması yani tansiyonun yükselmesi kalp krizi riskini %50 oranında artırır.

Yaş ile birlikte damarların yapısında bozulmalarda ve hasarlarda artış gözlenir. Bu durum kalp krizi riskini de artırır.

Kadınlardaki östrojen hormonu kalp krizi riskine karşı koruyucudur. Bu nedenle erkeklerde ve menapoz sonrası kadınlarda kalp krizi riski daha yüksektir.

Obezite, kan damarlarında işlev bozukluklarına, erken yaşlanmaya ve damar sertleşmesine neden olarak kalp krizi riskini artırır. Karbonhidrat ve yağ metabolizmasında bozukluklara yol açan obeziteye eşlik eden yüksek tansiyon, kolesterol ve şeker hastalığı da kalp krizi oluşumu açısından önemlidir.

Kişinin anne, baba, kardeş gibi birinci derece yakınlarında kalp krizi öyküsü bulunması kalp krizi geçirme riskini artırır.

Karaciğerde üretilen C-reaktif protein, homosistein, fibrinojen ve lipoptotein A gibi maddelerin kanda yükselmesi de kalp krizi riskini artırabilir.

Kalp krizi tedavisi var mı?

Kalbinizle ilgili bir sorun yaşıyorsanız; vakit kaybetmeden hastaneye gitmenizde yarar var. Kalp krizinde hekimlerin erken müdahalesi son derece önemli.

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