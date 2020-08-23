Kalp hastalıklarını incelemek amacıyla mini kalp geliştirildi

ABD Michigan State Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, kalp hastalıklarının incelenmesine yardımcı olması amacıyla bir minyatür kalp geliştirdi. Yapılan açıklamada, geliştirilen mini insan kalbinin fetal kalp gelişiminin ve konjenital kalp hastalığının incelenmesine büyük ölçüde yardımcı olacağı belirtildi.

Model oluşturuyorlar

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan çalışmanın başyazarı Prof. Aitor Aguirre, "Bu mini kalpler, her türlü kalp rahatsızlığını daha önce görülmemiş bir hassasiyetle incelemek için inanılmaz derecede güçlü modeller oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Söz konusu çalışmayla birlikte geliştirilen mini kalplerin, ilk etapta kemoterapiye bağlı kardiyotoksisite ve diyabetin gelişen fetal kalp üzerindeki etkileri gibi diğer kardiyovasküler hastalıkları incelemek adına kullanılabilmesi hedefleniyor.