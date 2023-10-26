Kalp hastalığı olan çocuklarda ağız hijyenine dikkat!

“Bu hastalarımızda düzenli kullanılması gereken ilaçların şeker içermesi veya tatlı gıdalarla verilmesi, gece öğünlerinin fazlalığı ve bebekliğin ilk dönemlerinde görülen beslenme yetersizlikleri de diğer risk faktörleri olarak karşımıza çıkar” açıklamasında bulunan Dt. Nurgül Demir sözlerine şu bilgileri verdi: “Doğan her 1000 bebekten 7-10’unun konjenital kalp hastalığı ile doğduğu bilinmektedir. Doğuştan kalp hastalığı ile dünyaya gelen çocuklarda ağız hijyeninin en üst seviyede idame ettirilmesi çok önemlidir. Kalp kası enfeksiyonu olarak bilinen, ‘enfektif endokardit’ gelişmesi riski bu çocuklarda yüksektir. Diş tedavileri, günlük diş bakım rutinleri sırasında oluşabilecek bakteri yayılımı enfektif endokardite sebep olabilir.”

Kalp hastası olan bebeklerde süt dişi çıkınca muayene şart

Kalp hastalığı tanısı ile takip altında olan hastalarda bebeklik döneminde ilk süt dişleri çıkmaya başladığından itibaren kontrolün önemine dikkat çeken Nurgül Demir çocuk diş hekimi muayenesinin mutlaka yapılması gerektiğini ifade etti. Dişlerin çürümeden korunabilmesi ve diş etlerinin sağlığının idame ettirilebilmesi için doğru teknik ve ürün seçimlerine de vurgu yapan Demir “Ebeveyn kontrolünde diş fırçalama alışkanlıkları çocuğa kazandırılmalı ve beslenme alışkanlıkları çocuk doktoruyla birlikte düzenlenmelidir. Çocuğun çürük riski durumuna göre, gerekli durumlarda çocuk diş hekimi tarafından profesyonel flor uygulamaları gibi koruyucu veya durdurucu tedaviler planlanabilir. İlerlemiş çürüklerin varlığında ise, dolgu veya diş çekimi gibi ileri düzey tedaviler yapılması gerekiyorsa; diş tedavileri, mutlaka, çocuk kardiyoloğu ile planlanmalıdır.”

Erken teşhis büyük önem taşıyor

“Değinilmesi gereken bir diğer önemli nokta da çocuklarda görülen ileri düzey kalp hastalıklarının bazılarında, genel anestezi yüksek riskli bir tedavi seçeneğidir” diyen Nurgül Demir “Ağız hijyeni alışkanlıklarının bebeklik döneminden itibaren ebeveyn kontrolünde devamlılığının sağlanması, çocuk diş hekimi kontrollerinin aksatılmaması ve diş çürüklerinin erken dönemde tedavi edilmesi doğuştan kalp hastalığı olan çocuklarda karşılaşılabilecek riskleri kontrol altında tutabilmek için önemlidir. Böylece, çocukların, diş hekimi koltuğunda sınırlı süre gösterebildikleri uyumu kaybetmeden, işlem süresi kısa tutulabilecek şekilde planlanan tedavi randevularıyla diş tedavileri tamamlanabilir.” diyerek dikkat edilmesi gereken diğer hususları ise şu şekilde sıraladı;



1-Beslenme alışkanlıkları hekim kontrolünde düzenlenerek, çürük yapıcı gıdalardan uzak durulmalıdır.



2-Bebeklik döneminde ilk süt dişlerinin çıkmasıyla birlikte ilk diş muayenesi yapılmalı ve düzenli çocuk diş hekimi kontrolleri aksatılmamalıdır.



3-Diş fırçalama rutinleri mutlaka ebeveyn kontrolünde olmalı, doğru yöntem ve ürün seçimleri ile temizleme etkinliğinin maksimum seviyede olmasına özen gösterilmelidir.



4-Flor uygulamaları gibi koruyucu diş hekimliği yaklaşımları çocuk diş hekiminin gerekli gördüğü durumlarda uygulanmaya başlanmalı, dişlerde çürük ve diş etlerinde enfeksiyon oluşumu engellenmelidir.



5-Gerekli durumlarda yapılması gereken diş tedavileri mutlaka çocuk kardiyoloğu ile planlanmalıdır.

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