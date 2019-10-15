Kalp damar sağlığı için neler yapılmalıdır

Kalp ve Damar Sağlığı, genetik özelliklerin yanı sıra beslenme ve yaşam tarzı ile doğrudan ilgilidir. Kalp ve damar sağlığını olumsuz etkileyen başlıca unsurlar; sağlıksız beslenme, şişmanlık, alkol, sigara, hava kirliliği, hareketsiz bir yaşam ve strestir.

Yukarıda saydığımız faktörler yalnızca kalp hastalıklarına zemin hazırlamakla kalmaz, aynı zamanda büyük bir sosyoekonomik problem olan inme olaylarına da (felç) yol açabilir. Kardiyolojik Check-Up Programı ile önceden kalp hastalığı tanısı konmamış kişilerin kalp ve damar hastalıkları açısından taşıdıkları riskler araştırılıp, belirlenen risk düzeyine göre kalp hastalıklarından korunmak için güncel yaklaşımlar uygulanmaktadır.