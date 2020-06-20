Kalp çarpıntısını ihmal etmeyin

Kardiyolog Hakan Erikçi, atrial fibrilasyon (AF) denilen kalp ritim bozukluğunun ciddi sağlık sorunlarına neden olabildiğini söyledi. Uzm. Dr. Erikçi, “Atrial fibrilasyon kan pıhtılarına, felce, kalp yetmezliği gibi problemlere yol açan düzensiz-anarşik kalp atımlarıdır. Felç riski atriyal fibrilasyon hastalarında yaklaşık 5 kat daha fazladır. Eğer kalbinizde çarpıntı hissediyorsanız doktor kontrolünü ihmal etmeyin, ertelemeyin” dedi.

Kent Bayraklı Tıp Merkezi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Erikçi, atriyal fibrilasyonun en sık rastlanan kalp ritm bozukluğu olduğunu, yaşla birlikte görülme sıklığının arttığını kaydetti. Türkiye’de 2-3 milyon kişinin AF hastası olduğunun tahmin edildiğini belirten Uzm. Dr. Erikçi, hastalığa en çok çok yüksek tansiyon ve kalp damar tıkanıklığının yol açtığını söyledi.

"Düzensiz uyarılar nedeniyle kalp düzensiz çalışır"

Normal şartlarda kalbimizin saat gibi düzenli çalıştığını ifade eden Uzm. Dr. Erikçi şöyle konuştu: “Atrial fibrilasyonda bu düzenli çalışma bozulur tamamen anarşik bir düzensizlik olur, her atım bir diğerinden daha erken ya da daha geç gelebilir. Kalbin her atımı düzenli bir ileti sistemi ile olur. Kalbimizde yukarıda iki kulakçık (küçük odalar) ve aşağıda iki karıncık (büyük oda) bulunur. Önce kulakçıklar kasılır kanı karıncıklara pompalar, daha sonra da karıncıklar kanı vücudumuza pompalar. Yani kan akım yönü yukarıdan aşağıya ve düzenlidir. Atrial fibrilasyonda kalbin kulakçıklarında yapısal problem vardır ve buradan düzensiz uyarılar nedeniyle kalp düzensiz çalışır. Bu düzensiz çalışma şikayetlere neden olabileceği gibi, daha da önemlisi kalbin içinde pıhtı riskini doğurur. Düzensiz çalışan kalp bu pıhtıyı pompalayarak damar içinde dolaşıma geçmesine ve bir organı tıkamasına neden olabilir. Atrial fibrilasyon hastalarında kan pıhtısına bağlı felç riski 5 kat fazladır. Çoğu hasta bu riskin farkında değildir. Hastalarda genel olarak şiddetli çarpıntı, nefes darlığı, göğüs ağrısı, baş dönmesi ve seyrek olarak da bayılma belirtileri görülür. En fazla görülen bulgu kalp çarpıntısıdır. Kalp fazla hızlı atmaya başladığında veya daha yavaş attığında hasta bayılabilir. Bazen de duraklamalar olur ve kalbin hızlanmasının yetmediği durumlarda hastada çabuk yorulma yakınmaları ortaya çıkar. Bazen hiçbir şikayet vermeyebilir.”

"Çarpıntı hissediyorsanız doktora başvurun"

Öte yandan hastaların en tipik şikayetlerinin başında çarpıntı ve yürüme mesafesindeki azalmanın geldiğini belirten Kardiyolog Erikçi, şu uyarılarda bulundu:

“Eğer çarpıntı hissediyorsanız AF ataklarının başlangıç zamanının farkında olmalı, ne kadar sürdüğü, ne sıklıkla atak olduğunu doktorunuza iletmelisiniz. Çünkü bu durum ritminizi normale döndürme kararı verdirir. Bütün AF hastaları çarpıntı hissetmeyebilir veya herhangi bir şikayeti olmayabilir. İlaveten halsizlik, iştahsızlık, baş dönmesi, göz kararması, idrar yapmada artma veya hafif nefes darlığı olabilir. Bunun yanında bazı hastalar ancak felç veya kalp yetmezliği nedeniyle hastaneye başvurduğunda AF tanısı alabilirler. Bu nedenle özellikle 65 yaşının üzerindeyseniz zaman zaman nabzınızı kontrol etmenizde ve düzensiz, bir hızlanıp bir yavaşlayan nabız varsa doktorunuza başvurmanızda fayda vardır.”