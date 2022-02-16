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Gündem Kalleşlikleri yanlarına kalmadı! Enselendiler
Gündem

Kalleşlikleri yanlarına kalmadı! Enselendiler

İzmir'de sosyal medya hesapları üzerinden bölücü terör örgütü PKK'yı övdüğü belirlenen 14 şüpheli, jandarmanın düzenlediği eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-02-16 10:20:00 -
Kalleşlikleri yanlarına kalmadı! Enselendiler

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, sosyal medya hesapları üzerinden bölücü terör örgütü PKK/KCK'yı övdüğü belirlenen kişilere yönelik operasyonlar yapıldı.

Dün sabah saatlerinde, İzmir kent merkezi ile 9 ilçesinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 14 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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