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Gündem Kalleşliğin fotoğrafı! HDP'li Hüda Kaya'nın oğlu Muhammed Cihad Cemre gözaltında
Gündem

Kalleşliğin fotoğrafı! HDP'li Hüda Kaya'nın oğlu Muhammed Cihad Cemre gözaltında

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin İstanbul Milletvekili Hüda Kaya’nın oğlu Muhammet Mücahit Saatçioğlu, mart ayında havaalanında üzerinde uyuşturucu madde ile yakalanmış CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesinde çalıştığını beyan etmişti. Hüda Kaya’nın oğlu soyadını değiştirirken, kırmızı bültenle aranan PKK/KCK terör örgütü mensuplarıyla kırsal alanda çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı. Çanakkale TEM Şube Müdürlüğü, düzenlediği operasyonla Muhammed Cihad Cemre’yi gözaltına aldı.

Yeniakit Publisher
2022-06-25 11:15:00 -
Kalleşliğin fotoğrafı! HDP'li Hüda Kaya'nın oğlu Muhammed Cihad Cemre gözaltında

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürlüğüne gönderilen e-posta da "HDP Milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu Muhammet Cihat Saatçioğlu Kandil'e PKK'lı teröristlerin yanına gidip geliyor. Orada örgüt yöneticileri ile görüşmeler yapıyor. Kandil'de teröristlerle çektirdiği fotoğrafları emniyet güçlerimizle paylaşmak istiyorum..." şeklinde ihbarda bulundu.

Soyadını değiştirmiş

İhbarda adı geçen Muhammet Cihad Saatçioğlu isimli 27. Dönem HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu olduğu, 2021 yılında "Saatçioğlu" olan soy ismini mahkeme kararı ile "Cemre " olarak değiştirdiği ortaya çıktı.

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Teröristlerle kol kola

Gönderilen fotoğraflar incelendiğinde, Muhammed Cihad Cemre'nin İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesinde Kırmızı Renk Kategorisinde aranan PKK/KCK terör örgütü mensuplarıyla kırsal alanda çekilmiş fotoğraflarının olduğu belirlendi.

Çukur barikat olaylarında en ön safta

Muhammed Cihad Cemre ilgili açık kaynaklarda yapılan araştırmalarda, PKK/KCK terör örgütü mensuplarıyla kırsal alanda çekilmiş başkaca fotoğraflarının olduğu, ayrıca 2015-2016 yıllarında Doğu ve Güneydoğu da gerçekleştirilen çukur/barikat operasyonları sırasında PKK/KCK terör örgütü mensuplarınca kurulduğu değerlendirilen barikatlar önünde fotoğrafının olduğu ortaya çıktı.

Gözaltına alındı

Muhammed Cihad Cemre'nin yurt dışı giriş çıkış kayıtları kontrol edildiğinde Doğu ve Güneydoğu illerimizde bulunan sınır kapılarından çok sayıda giriş çıkış kaydının bulunduğu tespit edildi. Çanakkale TEM Şube Müdürlüğü, düzenlediği operasyonla Muhammed Cihad Cemre'yi gözaltına aldı.

İBB'de çalıştığını beyan etmişti

Muhammet Mücahit Saatçioğlu, Mart ayında havaalanında üzerinde uyuşturucu madde ile yakalanmıştı. Muhammet Mücahit Saatçioğlu ifadesinde CHP'li Ekrem İmamoğlu idaresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesinde çalıştığını beyan etmişti.

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Yorumlar

Okur

Kibir abidesi kendini İstanbul cumhur başkanı sanan ibb Ekrem ülkenin milli güvenlik sorunu haline geldi. Devlet derhal gereğini yapmalı.

asim keskin

vatandas olyarak soryuyorum, o resmin icinde vatan haininin anasida var, sözde vekil. Peki ona dokunulamazmi? bu nasil adalet bu nasil devlet...
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