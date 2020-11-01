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Gündem Kalleş Ermenistan oyun oynarken öldürdü! Acılı anne yaşananları anlattı
Gündem

Kalleş Ermenistan oyun oynarken öldürdü! Acılı anne yaşananları anlattı

Ermenistan, 7 yaşındaki Aysu İskenderova'yı oyun oynadığı esnada öldürdü. Küçük kızın annesi, yaşananları anlattı.

Yeniakit Publisher
2020-11-01 08:36:00 -
Kalleş Ermenistan oyun oynarken öldürdü! Acılı anne yaşananları anlattı

Ermenistan'ın misket bombalı saldırısında can veren 7 yaşındaki Aysu İskenderova gözyaşları içinde toprağa verildi. Aynı saldırıda yaralanan Aysu'nun 2 yaşındaki kardeşi Tayire İskenderova da tedavisinin ardından evine döndü.

Bir çocuğunu kaybeden bir çocuğu da yaralanan anne Metenet İskenderova, Sabah gazetesine konuştu. İskenderova, "Çocuklarımla birlikte evimizin bahçesinde oturuyorduk. Çocuklar oyun oynuyordu. Birden büyük bir patlama oldu. Sağa sola kaçışmaya başladık. Aysu'nun yerde olduğunu gördüm. İç organları parçalanmıştı. Küçük kızım Tayire de ayağından yaralandı. Aysu'nun hayalleri vardı, öğretmen olmak istiyordu. Yavrumun canını aldılar. Bizim ciğerimizi parçaladılar. İnşallah yavrumuzun kanı yerde kalmaz" dedi.

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