  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Gaziosmanpaşalı gençler, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı bu yıl sıra dışı bir etkinlikle kutladı Afganistan İslam Emirliği'nin Mekke Anlaşması ile ilgili tavrı belli oldu: Türkiye sözleri dikkat çekti Tadilat dehşete dönüştü: Ahşap ev çöktü, 5 yaralı Tıkla memleketinin sıralamasını gör! Türkiye’nin araç yaşı haritası ortaya çıktı Samsunspor maç kadrosunda yok: Sarı Kanarya’da Talisca şoku! Aklı hala Yeni Parti’de değil: Özgür Özel'den büyük gaf Ziyaretçi akınına uğruyor! Denizin ortasında yürüyüş parkuru Kaan ve Bayraktar Kızılelma'yı bekliyorlardı: Dost ülke ters köşe yaptı, Çin'den J-10 uçaklarını indiriyorlar 3. Akşehir Tarım, Hayvancılık ve Yem Fuarı kapılarını açtı... Murat Ülker'den çarpıcı itiraf: Düşmanı dışarıda aradık, oysa yanlış yaptık
Gündem
5
Yeniakit Publisher
Tadilat dehşete dönüştü: Ahşap ev çöktü, 5 yaralı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
AA Giriş Tarihi:

Tadilat dehşete dönüştü: Ahşap ev çöktü, 5 yaralı

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde tadilat yapılırken iki katlı ahşap bir ev çöktü. Evde bulunan 5 kişi yaralandı.

#1
Foto - Tadilat dehşete dönüştü: Ahşap ev çöktü, 5 yaralı

İlçeye bağlı Kirazcık köyü Oruçlu Mahallesi'nde Hüseyin Tellioğlu'na ait 2 katlı ahşap evde tadilat yapıldığı sırada çökme meydana geldi. Bu sırada evde bulunan Ünzile, Bilal ve Şinasi Tellioğlu ile Gülşen Özsoy ve Şerife Köse, köy sakinlerinin yardımıyla enkazdan çıkarıldı. Çökmenin ardından evde çıkan yangın da vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü.

#2
Foto - Tadilat dehşete dönüştü: Ahşap ev çöktü, 5 yaralı

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Taşköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 5 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

#3
Foto - Tadilat dehşete dönüştü: Ahşap ev çöktü, 5 yaralı

Evi çöken Hüseyin Tellioğlu'nun damadı Ertuğrul Köse, gazetecilere, kayınpederine yardım etmek için köye geldiklerini söyledi. Komşuların yardımıyla tavanda tadilat yapıldığını anlatan Köse, "Tavandan tozlar dökülmesin diye tadilat yapılıyordu. O sırada eşim, baldızım, kaynanam ve iki komşumuz içeride, biz de kapının önündeydik. Bir ses duyduk ve ev çöktü." dedi.

#4
Foto - Tadilat dehşete dönüştü: Ahşap ev çöktü, 5 yaralı

Çökme sırasında büyük korku yaşadıklarını belirten Köse, şunları kaydetti: "O sırada çay demledikleri için ocak da yanıyordu. Ocağın etkisiyle yangın da çıktı. Biz bir yandan içeride kalanları sıkıştıkları yerlerden çıkardık. Hortumlarla su tutarak yangını söndürdük. Allah'a şükürler olsun can kaybı olmadı veya çok ağır yaralı yok." Köse, yaklaşık 70 yıllık evin alt katının ahır olduğunu ve uzun süredir kullanılmadığını belirtti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ahlaksız 'Fidan'a soruşturma
Gündem

Ahlaksız 'Fidan'a soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ahlaksızlığa geçit vermedi. Pisliğin yuva yaptığı sosyal medyada mide bulandıran eski özel okul öğretmeni Fi..
tutuklu gazeteci Mehmet Akif Ersoy şikayet etti: Biri avukat dört kişi gözaltına alındı
Gündem

tutuklu gazeteci Mehmet Akif Ersoy şikayet etti: Biri avukat dört kişi gözaltına alındı

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınınca yemediği halt kalmadığı ortaya çıkan ve tutuklanarak cezaevine gönderilen gazeteci Mehmet Akif..
Çok sayıda yaralı var! Yine İETT yine facia
Gündem

Çok sayıda yaralı var! Yine İETT yine facia

Beceriksiz İBB'nin İETT otobüsleri İstanbullular için tehdit olmaya devam ediyor. Son olarak Zeytinburnu sahilde İETT otobüsü sitenin bahçe ..
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mevlid-i Nebi Haftası programında konuştu: Müslümanlar güçlü olmak zorunda! Sonunda iyilerin galip geleceği tarihi bir dönemi yaşıyoruz
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mevlid-i Nebi Haftası programında konuştu: Müslümanlar güçlü olmak zorunda! Sonunda iyilerin galip geleceği tarihi bir dönemi yaşıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. “Öv..
Sokakta yürürken ölüm başına düştü! Aile kavgasında fırlatılan saksı canından etti
Gündem

Sokakta yürürken ölüm başına düştü! Aile kavgasında fırlatılan saksı canından etti

İstanbul Gaziosmanpaşa’da aile arasında çıkan tartışmanın bedelini olayla hiçbir ilgisi bulunmayan 66 yaşındaki Yaşar Yurtdere ödedi. Binanı..
ABD askerinden dikkat çeken itiraf! 'Usame bin Ladin hedefine ulaştı'
Dünya

ABD askerinden dikkat çeken itiraf! 'Usame bin Ladin hedefine ulaştı'

11 Eylül saldırılarının üzerinden 25 yıl geçerken, ABD'nin “Teröre Karşı Savaş” kapsamında yürüttüğü işgal ve operasyonların sonuçları yenid..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23