Tadilat dehşete dönüştü: Ahşap ev çöktü, 5 yaralı

Çökme sırasında büyük korku yaşadıklarını belirten Köse, şunları kaydetti: "O sırada çay demledikleri için ocak da yanıyordu. Ocağın etkisiyle yangın da çıktı. Biz bir yandan içeride kalanları sıkıştıkları yerlerden çıkardık. Hortumlarla su tutarak yangını söndürdük. Allah'a şükürler olsun can kaybı olmadı veya çok ağır yaralı yok." Köse, yaklaşık 70 yıllık evin alt katının ahır olduğunu ve uzun süredir kullanılmadığını belirtti.