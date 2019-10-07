Kalın: Türkiye’nin kimsenin toprağında gözü yoktur
Başkan'lık Sözcüsü İbrahim Kalın, "Türkiye’nin kimsenin toprağında gözü yoktur." dedi.07 Ekim 2019 Pazartesi 10:16
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Türkiye’nin kimsenin toprağında gözü yoktur. Suriye’nin toprak bütünlüğü çerçevesinde güvenli bölgenin iki amacı vardır: Terör unsurlarını temizleyerek sınırlarımızı güvence altına almak ve mültecilerin güvenli bir şekilde dönüşünü sağlamak." ifadelerine yer verdi.
Kalın, Türkiye'nin güçlü ve kararlı olduğunu vurguladı.
Türkiye’nin kimsenin toprağında gözü yoktur. Suriye’nin toprak bütünlüğü çerçevesinde güvenli bölgenin iki amacı vardır: Terör unsurlarını temizleyerek sınırlarımızı güvence altına almak ve mültecilerin güvenli bir şekilde dönüşünü sağlamak.
Türkiye güçlüdür ve kararlıdır.
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